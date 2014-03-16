法国发现英国一战士兵尸体 均被授最高军事荣誉

哈新社阿斯塔纳讯，据中国网援引英国《卫报》网站3月14日报道，2010年，法国阿拉斯北部地区一座新建成监狱的清理工人发现了二十名英国士兵的遗体，经证实，他们全部阵亡于第一次世界大战时的卢斯会战。

遗憾的是，这些士兵中只有一个人的身份得以确认，他的名字叫威廉•麦卡利尔，是皇家高地燧发枪团四十五旅七营第十五分队的一名二等兵。他出生于苏格兰法夫郡，参战不久便不幸阵亡，年仅22岁。人们发现他们的尸体时，在他身上找到了一个印有他名字的椭圆形金属标签，并因此确定了他的身份。 据国防部消息，麦克利尔的家人曾移民美国，有关他的资料很少，但可以确知的是他的父亲是一名矿工，死于矿难后，母亲再婚。 同时发现的其他士兵中，还有一名诺森伯兰郡的燧发枪手，6名皇家高地燧发枪团成员，也有一些来自约克郡和兰开斯特的团员。除此之外，还有两名女王私人卡梅伦高地成员，另外九名成员的身份还没有确定。 在这些士兵附近，还发现了30名德国士兵的尸体，已经被移交给德国有关部门。 上周五，英国政府在洛桑戈埃勒市英联邦国殇纪念管理委员会坟场为这些士兵举行了葬礼，英国陆军有关兵团代表前纷纷参加吊唁。 那些身份没能确认的士兵以"上帝之子"的名义下葬，200名吊唁者中有一位是麦克利尔的外甥，今年47岁的迈克劳德。 二十名士兵全部被授予了英国最高军事荣誉。麦克利尔拥有独立的一块墓地，他的墓碑上写着："皇家高地燧发枪团13766号二等兵麦克利尔，享年22岁。1915年9月26日。"其他士兵则依次被安置在其他六个墓地中。 当天雾气浓重，士兵的棺材覆盖着国旗，顶端安放着花圈、他们的腰带和军帽。当棺椁队伍缓缓穿过人群，风笛手开始奏乐，气氛庄严肃穆，人们驻足仰视，默默祈祷。棺椁到达埋葬着千百名烈士的坟场时，军队发射手发射礼炮，安息号奏响，葬礼结束。