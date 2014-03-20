暴力冲击频繁发生 阿富汗选前局势吃紧

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，阿富汗北部法里亚布省3月18日发生一起自杀式爆炸袭击，造成至少17人死亡，26人受伤。联合国安理会对袭击予以强烈谴责，并对塔利班、"基地"组织和其他武装团体的威胁表示关切。阿媒体评论认为，目前距离4月5日举行的阿富汗总统大选不足3周，近期阿国内暴力事件频发，加深了外界对于阿富汗局势的担忧，也凸显了阿富汗局势在大选前面临多重变数。

随着大选的临近，备受关注的阿美《双边安全协议》依旧悬而未决，堪称第一重变数。该协议将决定北约撤军后，美国在阿富汗的驻军规模和相关权利。自2012年11月开启相关谈判以来，阿总统卡尔扎伊一直拒绝与美国签署这份协议，称相关措施必须符合阿富汗本国的利益，在阿富汗局势稳定以前协议不会签署，并可能将抉择权交给他的继任者。15日，卡尔扎伊在议会讲话时更是语出惊人，称美国士兵可以在今年年底离开阿富汗，因为阿富汗军队已经守护了93%的本国领土，并准备全面接管安保工作。 分析人士指出，卡尔扎伊对于阿美《双边安全协议》的强硬态度，使他在与华盛顿打交道时始终心存芥蒂，也助长了塔利班的气焰，使缺乏独立作战经验的阿富汗安全部队面临极大考验。不过，阿富汗和美国都心知肚明，《双边安全协议》的签署能达到双赢的效果，既能通过驻留美军保证阿国内局势平稳，又能让美国通过阿富汗这个平台达到监测周边和施加地区影响的目的，而卡尔扎伊一直没有让美国遂愿，是想在卸任之前保留签署协议的可能，逼迫美国做出更多符合阿富汗权益的让步。 除了阿美《双边安全协议》，阿富汗大选本身同样充满变数。目前阿国内共有9名候选人参选，由于已经担任了两届总统，按照阿富汗法律规定，卡尔扎伊无法再参加今年4月的大选。根据阿富汗大选规则，如果没有候选人能在第一轮投票中赢得50%以上的选票，两位得票数较高候选人进入第二轮投票。有分析认为，从目前的情况来看，候选人在第一轮中获得半数以上票数的可能性很小，很有可能进入第二轮。 阿富汗大选面临的另一重变数，便是安全问题。阿国内近期暴力事件明显呈上升趋势，阿富汗塔利班也发出威胁，称将动用一切方式扰乱大选，对政府官员、安保人员和投票站工作人员发动袭击，并警告阿平民不要参与投票。大选时塔利班等武装组织将采取何种行动，阿政府能否有效维护大选期间的安全，都是外界所关注的话题。 巴基斯坦参议院国防委员会主席、参议员穆沙希德•侯赛因在接受本报记者采访时表示，目前阿富汗多位总统候选人已经表示，一旦当选，将与美国签署《双边安全协议》。因此，即便卡尔扎伊强硬到底，阿富汗新政府也很有可能与美国达成协议。目前亟须解决的是，在经历了漫长的战乱之后，阿富汗新政府能否在未来切实承担起保卫疆土、重建国家的职责。