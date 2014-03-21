彭丽媛与米歇尔共同参观北京师范大学第二附属中学

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网北京3月21日报道，中国国家主席习近平夫人彭丽媛与美国总统奥巴马夫人米歇尔21日共同参观北京师范大学第二附属中学。

上午，当米歇尔偕母亲罗宾逊女士、女儿玛丽亚和萨莎抵达博学楼时，中美两国学生手持两国国旗列队欢迎。彭丽媛在楼前同米歇尔及家人握手，亲切交谈。

彭丽媛对米歇尔说，文化和教育交流对增进中美两国人民相互了解和友谊，促进中美关系发展非常重要。今天，我很高兴在北京接待你。 米歇尔表示，感谢彭丽媛女士的邀请和中方盛情接待。我和母亲、女儿一起到国外旅行非常难得，能够到中国访问，更感荣幸。我们期待通过访问了解中国文化和教育，启发美国青少年对中国的兴趣。 彭丽媛表示，中美文化和教育各有特色，可以互学互鉴。希望你们通过这次访问，了解中国悠久的历史文明和当代发展进步。 离开博学楼，彭丽媛和米歇尔一同前往科学楼。学校校长边走边介绍情况。学校现有美国留学生40多人。 来到工程技术实验室，学生们正在上"几何机器人"课。该课程把数学、力学和艺术结合起来，培养学生的严谨思维、美学修养和动手能力。彭丽媛和米歇尔向师生了解课程情况。学生们纷纷展示自己制作的机器人。米歇尔和女儿拿起遥控器，在学生们指导下操控机器人。彭丽媛说，学校教育要重视培养学生创新思维和探索能力。 随后，彭丽媛和米歇尔来到美术教室。中美两国学生正在一起上中国书法课。老师讲解中国书法的节奏韵律美。彭丽媛和米歇尔仔细观看学生们练字。米歇尔饶有兴趣地拿起毛笔。彭丽媛向米歇尔示范如何握笔。米歇尔一笔一画临摹汉字"永"。学生们邀请彭丽媛写几个字，彭丽媛欣然答应，书写"厚德载物"，并赠予米歇尔。米歇尔高兴地说，中国书法太美了，今后我要多练习。 体育馆里，米歇尔同教练和学生一起练习打乒乓球。彭丽媛对米歇尔说，40多年前，中美之间著名的"乒乓外交"曾经用小球推动了地球，拉开了中美关系改善和发展的序幕。 参观结束时，学生代表向彭丽媛和米歇尔赠送了写有校训的折扇。 彭丽媛对米歇尔说，相信今天的参观有助于增加你们对中国教育的了解，玛丽亚和萨莎也结识了中国小伙伴。 米歇尔说，今天的参观给我和家人留下深刻印象。希望美中两国青少年加强交流。 当天上午，彭丽媛和米歇尔及家人一同参观了故宫。