最新研究：睡眠不足会永久损伤脑细胞

哈新社阿斯塔纳讯，据英国BBC报道，最新调查说，睡眠不足造成的危害可能比过去认为的要大，也许会导致脑细胞的永久性损失。刊登在最新一期《神经科学杂志》上的这一研究结果显示，长期睡眠不足，使实验老鼠大脑中25%的脑细胞死亡。

美国宾夕法尼亚大学医学院的研究小组说，如果这种反应同样出现在人类身上，那么试图补觉就可能是一种徒劳的努力。

科学家认为，也许有一天能研制出一种药物，来阻止睡眠不足对大脑造成的损害。 研究人员让实验室老鼠保持清醒状态，以仿效现代社会中常见的因为做夜班或者工作时间太长而导致的睡眠不足。 他们密切关注老鼠大脑中那些与保持大脑警觉有关的脑细胞。 研究人员以夜班工人的睡觉时间为模式，也就是接连三天夜里工作，每24小时中只睡4到5个小时。 在让实验室老鼠几天来按照与夜班工人相同的睡眠时间睡觉之后，实验老鼠失去了脑干部分25%的脑细胞。 宾夕法尼亚大学的科学家说，这是首个睡眠不足会导致脑细胞死亡的证据，但是强调说，必须做更多研究，来证实人类是否也会因为睡眠不足而造成脑细胞不可挽回的损害。 科学家透露，下一步研究是检查生前做轮班工作（轮流做夜班和白班）的死者的大脑，看是否有任何脑细胞损失的证据。 而从长远看，科学家建议研制一种保护脑细胞的药物，提高人体中与睡眠有关的天然化学物质。