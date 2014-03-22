伊朗以美航母为原型建造了一艘模型船

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，伊朗正在以美国一种核动力航母为原型，建造一艘没有实际功能的模型船。美国官员表示，这么做可能是为了炸毁模型船以达到宣传效果。

去年夏天，研究伊朗军事设施卫星照片的情报分析员首次注意到，靠近波斯湾的阿巴斯港加欣造船厂正在建造这艘船。这艘船具有美国海军尼米兹级航空母舰那种独有的造型和风格，靠近船头的地方还匀整地用白漆刷上了尼米兹的号码68。飞行甲板上可以看到飞机模型。 美国官员表示，伊朗建造的这艘模型船没有核推进系统，更像是驳船而非军舰；典型的美国海军航母长度为1100英尺（约合335米），而它的长度大约只有其三分之二。情报官员不相信伊朗有能力建造一艘真正的航空母舰。 "根据我们的观察，这不是一艘可以正常运行的航空母舰，而是一艘看起来很像航母的大型驳船。"美国海军第五舰队发言人、海军中校贾森•萨拉塔说。第五舰队驻扎在跟伊朗隔波斯湾相望的巴林。"我们不知道伊朗建造它的用意是什么。如果它是一个大型宣传道具，那是要达到什么目的？" 美国官员本周四表示，不管造这艘船的目的是什么，他们都想曝光它的存在，以便抢占伊朗人的先机。 美国海军和该国其他情报分析师推测，这艘被第五舰队戏谑地称为"目标驳船"(Target Barge)的模型船可能会被伊朗拖到海上、锚定位置，然后炸毁--并且拍摄整个过程。如果说，伊朗跟西方国家核谈走势不妙的话，这就可以用作宣传目的。 海军官员说，伊朗以前也曾经在训练演习中，把驳船当作导弹攻击的目标，拍下视频，然后在国有媒体上播出。 "伊朗军队可能会采取各种战术--包括军事欺骗战术--来进行战略宣传，也可能以此明志，显示它在该地区的决心，这些都不足为奇，"一位密切关注这艘模型船建造情况的美国官员说。 但是，跟伊朗隐藏其地下核设施的做法不同，伊朗海军没有采取任何措施来防止西方卫星窥探它在繁忙造船厂的码头区做些什么。"伊朗的运转机制透明度很低，难以弄清是谁想出了这个主意，以及它是否获得过最高级别领导者的同意，"卡内基国际和平基金会伊朗问题专家卡里姆•萨德杰普尔说。 就目前而言，美国海军分析师和情报官员说，他们对这艘模型船并不特别担心。但伊朗建造它想必有某种不为人知的、好战的意图，与之形成对比的是，最近在波斯湾进行的海军演习中，伊朗人放低了通常都很强烈的反美姿态。 直到不久前，伊朗的快速攻击艇都在骚扰美国军舰，而且德黑兰政府还部署了携带侦察吊舱的遥控飞机，有一天它们携带的可能会是火箭弹。 由于伊朗权力的多方政治基础，政府的意图有时很难理解。美国官员还不清楚，在伊朗总统哈桑•鲁哈尼的温和派政府去年11月跟几个大国达成临时核协议之后，伊朗强硬派伊斯兰革命卫队是否会试图挑起与美国海军之间的冲突，以期破坏这个协议。 革命卫队的海军拥有快速攻击快艇，它们配备了高性能机枪和鱼雷，其船员过去往往采用游击战术，比如以危险的蜂拥而上的方式靠近美国军舰。 分析师表示，谁也说不准这艘模型船什么时候会进行处女航，也有可能永远不会出航。他们说，这艘船的建造工作已接近尾声，应该会使用穿过造船厂的铁路轨道，运送到仅几百码之外波斯湾上的目的地。