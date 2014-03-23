无签证母亲被特许进入迪拜寻找失散女儿 母女终团聚

哈新社阿斯塔纳讯，据国《际在线》援引《今日阿联酋》报3月20日报道，一位外国母亲近日上演了一出千里寻女的故事。这位并未获得入境签证的母亲在当地警方的帮助下，被特许入境迪拜寻女，并找到了自己失散8个月的女儿。为了保护个人隐私，迪拜警方并未公布这位母亲的姓名和国籍等相关信息。

报道称，该女士几年前和自己的丈夫离异，并获得了女儿的抚养权。可就在去年7月母女俩前往土耳其旅游时，8岁大的女儿突然遭人绑架，离奇失踪。随后，该女士从周边亲友等相关渠道获悉，绑架者系自己前夫的弟弟，并已逃往埃及，心急如焚的该女士立刻火速赶往埃及寻女，却最终无功而返。

几个月后，该女士又获悉，女儿已被前夫带往迪拜，心急火燎的她又再次踏上千里寻女路。不过由于没有办理阿联酋入境手续，该女士在抵达迪拜机场后被拒绝入境。随后，迪拜警方在了解相关情况后，对事件开展了调查，并最终确认该女士的前夫和女儿一起居住在阿联酋东北部的哈伊马角酋长国。在警方的沟通与协调下，迪拜当地相关部门也大开绿灯，特许该女士入境寻女。 最终，在各方的帮助下，失散8个月之久的母女俩终于得以团聚。不过，女孩的父亲坚称，自己对绑架一事并不知情，因为自己的弟弟告诉他，是在经过自己前妻的许可后才将女儿接到自己身边的，而他也曾允许女儿给母亲打电话。同时，他还称，前妻之前一直试图移民欧洲，并拒绝女儿与自己见面。目前，案件的相关后续调查工作仍在进行当中。