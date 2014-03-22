奥巴马向伊朗发新年祝贺视频 称给伊朗人"新开始"机会

哈新社阿斯塔纳讯，国际在线援引据美国《纽约每日新闻》3月20日报道，在伊朗庆祝"纳吾热孜节"(Nowruz，3月21日）之际，美国总统奥巴马通过网络和国际媒体向伊朗人发出新年祝贺视频。奥巴马重申伊朗核计划和网络审查引发两国关系紧张，希望借此新年之际给伊朗人"新开始"的机会。这段视频已被上传至白宫网站和国外电视台，但不知道伊朗人是否能看到。

在视频中，奥巴马给了伊朗人潜在"新开始"的机会，包括在互利和互相尊重的基础上与美国和美国人民建立更好关系。奥巴马承认两国关系依然紧张，特别是因伊朗核计划及其引发的国际制裁。 奥巴马说："按照11月份达成的初步协议，伊朗政府已同意限制其核计划关键部分。美国将与国际伙伴一起，减轻对伊朗制裁。现在我们正忙着加强谈判，以期能找到综合方案，解决全世界都在关注的伊朗核问题。就像我以前说的那样，我不报任何幻想。但我将致力于外交努力，因为我认为这才是实用方案的基础。" 奥巴马还说："伊朗最高官员已经表示，伊朗未开发核武器。如果伊朗采取有意义的、可证实的措施向世界保证其核计划仅用于和平利用，我们就有机会达成协议。" 现在还不清楚多少伊朗人能看到奥巴马的视频，也不清楚伊朗电视台是否会播放视频。这段视频被传到白宫网站上，奥巴马高级外交政策顾问本•罗德斯（Ben Rhodes）认为："长期以来，伊朗政权都在试图控制伊朗人与外部世界的信息流动。伊朗政府已经封杀500万家网站，包括Facebook、Twitter以及YouTube等。"