德罗巴：在切尔西留下最浓情感

曾效力切尔西的前锋德罗巴日前在接受BBC采访时，形容在切尔西的日子"像一部电影"。这名在加拉塔萨雷合约即将到期的球员说，他"还想继续踢球"。

他透露日前在斯坦福桥的欧冠比赛，让他在此前很长时间都"魂牵梦绕"。他说："现在终于可以松一口气了。" 切尔西 这名前蓝军名将表示，他在切尔西"留下了职业生涯里太多的重要时刻"、和"太多酸甜苦辣的情感"。 德罗巴说："总体来讲，我很享受在切尔西的时光。" 这名现在效力土耳其俱乐部的球员表示，他在那场斯坦福桥比赛期间的状态就是"要取胜"。 他说："切尔西当然从实力上讲，要比我现在效力的加拉塔萨雷强十倍。不过，但凡比赛有一丝取胜的希望，我都会尽全力。" 这名前英超老将坦言，当他转会到一家俱乐部时，他"当然总想着永远效力这家俱乐部"。 他说："但不是我想什么，事情就能发展成什么样。" 德罗巴说，他对这种现实状况的态度就是"每到一处都尽全力，不留任何遗憾"。 他说："我很高兴我做到了这一点。当我离开切尔西时，我问心无愧。" 德罗巴在谈到自己离开切尔西时，"有些电影的味道"。 他说："我在帮助俱乐部达到巅峰时离开。"他形容夺取欧冠奖杯的心情"棒极了"。 穆里尼奥 德罗巴形容他和穆里尼奥的关系"很简单"。 他说："我们彼此之间交往，他也不是那个特殊的人，我也不是什么前锋，我们就是男人和男人之间的友情。" 他认为，他和穆里尼奥之间的情谊"很重要"。他坦言，穆里尼奥2007年离开切尔西时，让他"很难过"。 他说，当时他的感觉就是"相信我的人走了"。 土耳其 德罗巴表示，他很喜欢他现在踢球的伊斯坦布尔有很多阳光，并说加拉塔萨雷是"现在土耳其最牛的俱乐部"。 他说："我希望能在加拉塔萨雷再度创造历史。" 当提及他的合约将在夏季到期时，德罗巴笑笑说："我能告诉你的就是，我肯定还会继续踢球。" 他说："我会很认真地去考虑给我发来的每一份邀请，但首先要考虑的肯定是加拉卡萨雷。" 德罗巴说："我的想法很简单，我想继续踢球，我想夺取奖杯。"