纳扎尔巴耶夫：作为世界最大铀生产国 哈萨克斯坦可以成为日本核电厂供应商

哈新社海牙讯，今天哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在会见日本首相安倍晋三时说，作为全球最大铀生产国，哈萨克斯坦完全有能力成为日本核电站供应商。

纳扎尔巴耶夫说："我对日本进行了两次访问，我们欢迎您加强与中亚国家合作的想法。日本 - 世界上最大的经济体之一，我们在亚洲的邻居。就此方面而言，我们准备好在各个领域的合作。我们合作的重点 - 能源，特别是在核能方面的合作。" 哈萨克斯坦总统指出我国对与日本发展合作伙伴关系保持高度关注。纳扎尔巴耶夫还指出，两国在阿克莫拉州稀土金属生产项目的合作。此外，纳扎尔巴耶夫强调了在哈萨克斯坦工业和创新方案的框架内，两国的科技和创新合作发展的可能性。 安倍晋三对去年圣彼得堡G20峰会后双方合作取得的成果表示满意。 安倍晋三说："您在2008年访问日本为目前日哈两国加强经济关系起到了积极作用，我向哈萨克斯坦对稳定阿富汗政局作出的贡献表达敬意和感谢，我们也期待着你的国家能帮助日本建立与中亚国家之间的对话。" 会议期间两国领导人就广泛的双边贸易，经济，科学，技术和投资合作问题交换了意见。纳扎尔巴耶夫和安倍指出进一步提高的相互作用，特别是在两国之间的一些公司建立合作关系的前景。