总统纳扎尔巴耶夫在核安全峰会期间举行一系列双边会谈

哈新社海牙讯，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在核安全峰会期间举行一系列双边会晤。

在与联合国秘书长潘基文会晤时，纳扎尔巴耶夫表示，联合国作为国际多边组织和机制的核心，在维护世界和平、促进共同发展、推动国际合作方面发挥了不可替代的作用，多年来，哈萨克斯坦积极参与联合国各领域活动，认真履行应尽的国际责任和义务，哈方将继续为促进哈萨克斯坦和联合国合作做出积极努力。 潘基文表示，联合国希望加强同哈萨克斯坦的合作，共同致力于世界和平、安全、发展。 双方还就重大国际和地区问题，核安全峰会取得的阶段性成果，哈萨克斯坦在推动核安全保障进程中所开展的工作进行了讨论。 在与国际原子能机构总干事天野之弥会晤时，双方就已列入核安全峰会议事日程的有关事项进行了深入磋商。还就哈萨克斯坦针对国际原子能工作提出的一些新倡议交换了意见。并就哈萨克斯坦在推动核安全及核不扩散进程方面开展的工作进行了讨论。 在与巴基斯坦总理纳瓦兹•谢里夫会晤时，双方就加强两国经济、商业及科学技术领域的合作进行了讨论，还就地区安全交换了看法。 在与阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫会谈时，双方就加强两国在经济、商业、投资、能源等方面的合作进行了商讨。两国领导人还就共同关注的国际及地区问题交换了意见。