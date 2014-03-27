学者发现：金星上存在活火山

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声报道，以俄罗斯科学家领队的国际行星学家科研小组证明，金星上的火山仍在喷发。科学家们多年来一直在寻找这方面的证据。获得证据的机会非常小：据专家们估计，只有8%。 然而沙雷金和他的同行们最终找到了金星上的活火山。

金星周围紧紧地覆盖着有害物质。科学家们不止一次推测这层物质可能就是金星过去火山喷发的产物，来自（"非正式"德国科学院）马科斯•普朗克学会太阳系研究所的科学家组成的科研小组（组长是沙雷金）证实，金星上存在活火山。他们在休斯敦召开的月球与行星科学大会上向同行们提交了自己的研究报告。 研究者们在相对年轻的峡谷地带--地震活动频繁的地区"Ganiki Chasma"发现了四个游动的白斑。"金星特快车"宇宙飞船上的金星摄像机曾多次拍摄到这个地区。 行星学家们用这些照片组成了马赛克，之后计算出了游动白斑的亮度。四个"亮点"比金星表面其他地方的温度要高出许多，高达526-826摄氏度，而平均温度只有426-467摄氏度。 四个地方都位于金星最高火山"玛特"附近，科学家们曾推测，最后一次火山喷发发生在1000-2000万年前。"从地质学的角度看，这仿佛就是昨天，"沙雷金解释道。但是照片显示，"玛特"山附近的斑点是现代岩浆的残留，长达近30公里。 "我们由此得出结论，金星上即使今天火山仍在喷发，"沙雷金指出。