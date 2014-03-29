研究：禁烟措施减少早产

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国和欧洲的一项研究显示，在公共场所的禁烟措施使早产率下降了10%。

医学杂志《柳叶刀》上的一项研究发现，虽然禁烟法规的效力在各国有很大区别，但总的来说对全球儿童健康的影响是十分积极的。 该研究收集并分析了250万生育资料和近25万家医院儿童哮喘病的就医情况。 来自北美和欧洲的结果显示，禁烟令实施后一年，早产及儿童接受哮喘治疗的比例各下降达10%。 领导这一研究的英国爱丁堡大学人口卫生科学中心（Centre for Population Health Sciences）的贾斯伯•宾恩（Jasper Been）表示，禁烟措施是保护儿童健康的有效措施。 他还表示，该研究的结果将有助于在目前还没有禁烟法规的国家和地区，加速推动制定有关法规。 早先的研究已经证明，在公共场所如酒吧、饭店、办公室和其他工作场所禁止吸烟可以防止成年人受到二手烟造成的健康威胁。 世界卫生组织（WHO）说，全世界每年有600万人死于烟草的危害，其中包括60多万不吸烟的人死于二手烟的毒害。 它预测，到2030年，如果目前的趋势继续，将会每年有800万人死于烟草的毒害。