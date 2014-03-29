俄外贝加尔边疆区吸引中国投资

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声网站报道， 依据去年的结果，外国对外贝加尔边疆区的经济投资为1亿5千万美元。这不是很多，在俄罗斯各地区当中占第20位。然而，外贝加尔边疆区具有非常令人可喜的前景。最近几年，仅来自中国的企业家们就希望向外贝加尔边疆区引进数亿美元的投资。最大的投资项目之一，是开采该边区西南部的煤田。

"俄罗斯东西伯利亚煤炭公司"和中国"神华集团"将各持50%股份的合资企业将开发这个项目。这个年产600万吨煤炭的露天煤矿，将用来满足当地动力事业的需要以及向中国出口煤炭。除了采煤之外，中国伙伴还将建设最近的一个火车站以及具有社会意义的基础设施。对这个项目的投资额估计约为10亿美元。 外贝加尔边疆区行政长官伊里科夫斯基把同中国商人的合作，称为是当地政府的优先方向之一。他说，增加和发展同中国这样庞大邻邦的边境合作给我们边区的快速发展提供机会。现在，我们同中方正在一起实现好几个项目。我以纤维素造纸厂的建设作为例子；还有一个正在同中国伙伴一起实现的项目，它包括开采多金属矿石和后者的初加工。 外贝加尔边疆区行政长官提到的那个纤维素造纸厂分为2期施工建设。第一期建设工程已经在2年前启动，其投资额为2亿1千5百多万美元。计划过2、3年将启动第二期工程，也需要这么多的投资。该厂的设计生产能力为年产未经漂白的纸浆40万吨。这家俄中合资的纤维素造纸厂将成为俄罗斯最大的这种工厂之一。 该边区行政长官所提到的第二个项目由"贝加尔矿业公司"来实现；该公司是中国"保靖矿业公司"的百分之百中国资本的子公司。中国伙伴将为建设这个年产矿石达300万吨的采矿综合体投入3亿美元。上述两家企业的产品将输往中国、蒙古国以及其它国家。 俄罗斯总统普京于去年夏天视察赤塔时，曾强调指出最有效地利用外贝加尔边疆区的地理位置的必要性。外贝加尔边疆区直接进入中国市场和蒙古市场将刺激经贸方面的积极性，将有助于扩大该地区的内部和外部的旅游事业。按照俄罗斯国家元首的意见，这也很重要并且非常具有远大前途。 这里谈到的旅游事业，现在已经制定了建设通过外贝加尔边疆区的、把中国满洲里市同布里亚特共和国的图尔卡村连接起来的高速铁路的方案。计划在3年内铺筑完成这条造价为170亿美元的长达800公里的高速铁路。这条新铁路支线将把中国满洲里市同俄罗斯"外贝加尔港湾"旅游区连接起来。方便的交通运输将为发展从中国来俄罗斯边境地区的入境旅游提供保障。中国游客对在俄罗斯休息的兴趣正在与年俱增。例如，在2013年，在外贝加尔边疆区的中国游客的人数增加了三分之一。