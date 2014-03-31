尼泊尔拟要求外国登山者雇佣当地向导

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，新德里--勉力应对涌上喜马拉雅山的登山者和垃圾的同时，尼泊尔也在考虑一项提议，该提议要求每名外国登山者在攀登该国最高的一些山峰时雇一名当地向导。

尼泊尔官员周四表示，该提议的目的是改善当地人在这个越来越依赖外国向导的行业里的就业状况。这一政策还可以帮助避免山上的一类争端。去年，这类争端引发了一次冲突，因为来自外国的三名职业登山者告诉一群夏尔巴人，他们想自己登山。 包括巴基斯坦、印度和中国在内的喜马拉雅周边国家计划于下月在尼泊尔首都加德满都举行会议，尼泊尔官员计划在这次会议上提出前述提议。尼泊尔希望说服其他与会国家采用类似政策，要求计划攀登8000米以上高峰的登山者雇用当地向导。 尼泊尔旅游部联合大臣马杜•苏丹•布拉科蒂说，"我们想确保登山者的安全，同时为当地向导创造就业机会，借此促进本国经济。" 布拉科蒂说，如果获得通过，该政策将会在2015年的登山季生效。 今年3月3日，尼泊尔政府宣布，将要求每名珠穆朗玛峰登山者从山上带下至少18磅（约合8公斤）重的垃圾。过去六十年里，山上累积了估计达50吨的垃圾，这是当局为清除这些垃圾所展开的首次全面行动。山上的垃圾包括空的氧气罐、破烂的帐篷和人们丢弃的食品容器。