吸烟者结构新变化：穷人烟民渐多

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，肯塔基州曼彻斯特--20世纪头几十年，当吸烟刚刚开始席卷美国的时候，它在富人中最为流行。香烟是上层社会优雅和身份的象征，医生和电影明星都吐着烟圈。到上世纪60年代，吸烟群体呈爆炸式增长，第二次世界大战期间，军队向士兵发放香烟的做法助推了这一增长。当时在美国，一半的男性和三分之一的女性吸烟。

然而，随着更多吸烟有害健康的证据出现，吸烟的阶级结构也发生了变化：吸烟，作为美国可预防性死亡的主因，正越来越多地成为穷人和工人阶级的嗜好。

尽管之前的数据已经呈现出这种趋势，周一公布的一份对联邦吸烟数据的最新分析报告显示，这种分别正日益显著。美国的吸烟率正稳步下降，但存在巨大的地区差异。健康指标和评估研究所的分析报告显示，在生活富足的华盛顿郊区，只有大约十分之一的人吸烟。但在肯塔基州东部克莱县这样的贫穷地区，每10人中差不多有4人吸烟。 "我们这的人都抽烟，"51岁的小埃德•史密斯说，他正拿着一根香烟，手上长满了老茧，都是平时干活的时候留下的。他的工作是清理电线旁的树枝。他有几个朋友已死于肺癌，他曾经试过戒烟，但迄今为止都没有成功。 "我想看到我的孙子长大成人，"他说。 为了提供各县的吸烟率数据，这项新的研究报告评估了从1996年到2012年的联邦调查数据，让我们得以考察州级层面以下的情况，这种机会极为罕见。报告发现，全国来看，富裕县的吸烟率降幅最大、降速最快，而最贫穷县的吸烟率几乎没有变化。有关女性的研究数据对比尤为鲜明：分析报告发现，在所有高收入的县中，在其中大约一半的县，女性吸烟率出现了大幅下降，但只有4%的贫穷县出现了类似的变化。 专家说，富人和穷人在吸烟率方面不断加大的差距，正在加剧健康水平的差异，例如，经济地位处在社会最底层的白人女性的寿命正在缩短。 健康指标和评估研究所的研究员、报告的作者阿里•H•穆克达德说，"吸烟正在远离那些高档场所，远离那些大的城市地区。但仍存在于贫穷地区和农村地区。这些地区落在了后面。" 《纽约时报》分析了从明尼苏达大学明尼苏达人口中心获得的公共卫生调查数据，结果发现，尽管拥有高中及以下学历的美国人在美国人口中的比例为40%，但在美国4200万烟民中，他们却占了55%的比重。分析显示，1997年以来，成年人中烟民的比例下降了27%，但在穷人中，这一比例只下降了15%。南部和中西部极端贫困的成年人中，吸烟率毫无变化。 卫生专家说，这个对目前烟民的更细致分析显示，公共卫生官员需要调整禁烟工作的重点，放到穷人和工人阶层身上。乔治亚州立大学公共卫生学院院长迈克尔•P•埃里克森曾经是比尔•克林顿政府联邦吸烟和健康办公室的主任。他说，面向贫困美国人的公共项目分布不均，与此同时，烟草公司却成功地瞄准了这一群体。研究人员称，烟草公司正在为地方的公共事业贡献力量，开展针对低收入地区的广告宣传活动，甚至在这些地区以更低的价格销售香烟。 在克莱县，只有7%的居民拥有大学学历，这里的贫困率是全国的两倍。克莱县正在努力禁烟。克莱县县政府所在地曼彻斯特拥有为数不多的加油站、市政大楼和快餐店。该市2012年开始在餐厅、商店和酒吧禁烟。医院实施了一个戒烟项目，提供免费的尼古丁片和口香糖，以帮助低收入的吸烟者。 但进展依然很慢。根据健康指标与评估研究所的分析，克莱县在2012年的的吸烟率为36.7%，在美国所有人口达到1.5万的县中名列第一，这一情况自1996年就基本没变。 "禁烟现在是我们最艰巨的难关，"医院的社区对外联络协调人杰瑞米•哈克(Jeremy Hacker)说。在大城市吸烟已经不再寻常了，他说，在克莱县"没人把它当成个问题"。 "人们不把吸烟者视为少数派，"他继续说。 直到60年代中期，吸烟的危害才逐渐明确。在那之前高中毕业生和大学毕业生吸烟的比例大致相同。但从那以后，大学毕业生的吸烟率大幅下降。根据《纽约时报》的分析，最近15年中，大学学历成年吸烟者人数的下降幅度是高中学历人群的两倍。有工作的人和没工作的人之间，以及有健康保险和没有健康保险的人群间的差距也在扩大。 克莱县居民的健康状况可算全国最糟。但一些人觉得，和在区域内大肆泛滥的毒品相比，吸烟还是相对安全的。 "吸烟是这个国家最不值得考虑的问题之一，"芭芭拉•鲍林说。她是麦克烟草折扣店的老板，她店内驾车购物窗口上方的广告牌上写着，"让我们谈谈上帝吧。"她说当她发现女儿抽烟的时候很愤怒，但庆幸至少她不是在吸毒。 "坐在那儿花一整天时间观察停车场，"鲍林说。"如果吸烟真是全天下最糟糕的事情，那赶快感谢上帝吧。" 即使在克莱县，改变也可能马上到来。当曼彻斯特的公共场所戒严令生效的时候，很难说是赫德尔餐厅的客人还是员工更痛恨这一规定。两年后，厨师迈克•费尔特内在煎鸡蛋的时候默默地抽着电子香烟（万宝路[Marlboro]口味）。他说员工中的四个烟民现在都在用这个东西，按他过去一天抽两包烟的习惯，这要便宜不少。他将省下的钱投入作房子首付。 "这是我们小城的新篇章，"他说。"大家都在这么做。年轻人，年长者，每个人。"