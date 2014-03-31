联合国：全球将面临气候变化的巨大冲击

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，正在日本开会的联合国专家与官员发表了有关气候变化对全球冲击的一份迄今最为全面而详尽的报告。

报告就这些冲击的程度列举了一系列令人震撼的证据。

到目前为止，遭受气候变化冲击的主要是自然生态系统。但科学家担心，这一冲击今后对人类的影响将会越来越大。 报告说，人类的健康、住所、食品与安全都可能会面临来自不断上升的气温的威胁。 报告指出，在未来20-30年，将上升两度的气温会对北极冰川和珊瑚礁等独特的自然生态环境形成非常严重的威胁。 面临威胁的还包括海水与淡水系统。因温度上升而变得酸度更高的海水将会影响许多海洋生物的生存。同时，更高的温度还将迫使许多动物和植物开始向高处和两极迁移。 报告说，到2050年，人类的食品安全问题将令人担忧。包括玉米、稻谷和小麦等农作物将会因为气候变化减产。 作为人类重要食品之一的鱼类也面临减少的威胁。在热带和南极的一些地方，鱼类捕捞量可能会下降50%。 但届时将达到90亿的全球人口对食品的需求却不断增加。 报告警告说，随着时间的推移，气候变化对于农作物，对于水源，尤其是对于人类生存所形成的威胁将会越来越严重。