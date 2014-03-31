朝鲜炮击韩国海域称演习 韩国开炮还击

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，朝鲜星期一（3月31日）称进行海上射击演练。韩国表示朝鲜炮弹落入韩国境内海域，因此开炮还击。

韩国军方称，朝鲜星期一在两国西部海域北方界线附近进行海上射击训练，其间部分炮弹落入韩国海域。 韩国立刻针对附近的白翎岛居民发布紧急疏散令。 同时韩国联合参谋本部称，韩国军队动用K-9自行榴弹炮进行了回击。 根据韩国军方的规定，韩军发射炮弹的数目应与落入韩国海域的朝鲜炮弹数目相同。 同时韩国还出动空军战机和海军舰艇在西部海域巡逻，并下令军队紧急戒备。 朝鲜星期一早晨通知韩国将进行海上射击演练，并将北方界线朝鲜一侧划定为禁航区，划定的海上禁航区从白翎岛北部开始，一直到延坪岛北部的大睡鸭岛附近。 韩国当时就警告说，如果朝鲜向北方界线以南射击的话，韩国将作出严厉回应。 韩国国防部发言人还批评朝鲜的射击演练"充满敌意，意在威胁韩国，进一步加剧北方界线附近的紧张局面"。 北方界线在1953年由当时的联合国军司令部总司令、美军上将克拉克划定，但朝鲜1973年曾明确表示不承认这条界线。 2010年3月26日，韩国天安号护卫舰在白翎岛附近海域沉没，导致舰上46名官兵阵亡。 韩国调查称天安舰系遭朝鲜潜艇击沉，不过朝鲜一直拒绝承认对天安舰沉没事件负责。 同年11月23日，朝鲜炮击北方界线附近的韩国延坪岛，导致两名军人和两名平民死亡。 朝鲜2月底以来已经多次进行导弹试射，并在上周试射了中程导弹。 朝鲜外交部在周末还表示不排除将进行新形式的核试验。