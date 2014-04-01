日本内阁通过新原则放宽武器出口

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，日本政府星期二（4月1日）在内阁会议上通过新的武器出口原则，即"防卫装备转移三原则"。这是自1967年以来日本首次全面重修禁止武器及相关技术出口的"武器出口三原则"。

日本安倍内阁出台新的原则，旨在通过放宽武器出口，来强化与盟国的安保合作关系，并促进国内军工业发展。 路透社引述日本拓殖大学佐藤丙午教授说，新原则对日本公司有利，因为这使日本公司可以参与联合研发和联合生产，并获取相关的前沿科技。 他说，"如果处于类似日本军工业这样的封闭市场，那么显然在技术研发方面处于落后状况"。 共同社表示，新原则的制定意味着日本政府改为采取了重视国际贡献的政策。但是，舆论对武器出口目的地的扩大导致冲突加剧的担忧依然存在。 不过，即便是日本彻底废除了一直以来的禁止武器出口政策，在新原则下，其武器出口将集中在非致命军备出口，譬如巡逻艇和扫雷仪，而非出口诸如坦克和战机等军备。 日本共同社说，新防卫装备转移三原则的主要内容包括：不允许向争端当事国或在违反联合国决议的情况下出口（转移）。 其二，仅限有利于推动国际合作和有助于日本的安全的情况下允许出口，在确保透明度的同时进行严格审查。 此外，仅在能够确保妥善管理的情况下允许出口的武器被用于其他目的或转至第三国。