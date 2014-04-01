联合国气候报告预言环境灾难

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，日本横滨--科学家们周一报告称，气候变化已经对每个大洲和全世界所有的大洋产生了深远的影响。他们还警告，除非温室气体的排放得到控制，否则这一问题很有可能大幅恶化。

政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，简称IPCC）隶属于联合国，定期汇总关于气候科学方面的信息。这个委员会得出结论，现在冰盖正在融化，北冰洋上的浮冰也在瓦解，与此同时水资源供应出现紧张状况，热浪和暴雨日益加剧，珊瑚礁正在消亡，鱼类和很多其他生物朝着两极迁徙，有些甚至面临灭绝的危险。 报告同样指出，海平面上升的速度正威胁着沿海地区的居民，海洋也因为吸附了由汽车和发电厂所排放的二氧化碳而逐渐酸化，导致一些生物死亡或生长受到阻碍。 冰冻在北极圈内土壤里的一些有机质自人类文明开始前就已存在，可如今也在融化，科学家们说，如果让这些物质转化为温室气体，只会让全球变暖更加严重。 科学家们在这份报告中称，最糟的还不只这样。报告中尤其强调，全世界的粮食供应都处在极大危险当中--这一威胁会对最贫困的国家产生严重后果。该报告是三个报告中的第二个报告，明年世界各国会尝试就一项新的全球气候协定达成共识，预计这些报告届时会受到相当的重视。 这是IPCC迄今为止发表的最令人警醒的报告之一。这个委员会在2007年同阿尔•戈尔(Al Gore)一起获得了诺贝尔和平奖，原因是为阐明气候变化的风险所做出的种种努力。周一在横滨发表的报告是几百位作者的最终成果；这一系列报告中，此份报告及下一份报告的草稿中的细节在过去几个月里被泄露了出来。最后的那份报告将于下个月发布。 这一报告试图阐述环境变化对人类社会未来几十年所产生的影响。尽管经济及科技的进步也许可以和全球变暖的影响相抵消，报告还是指出，环境变化有可能引发相当大的混乱。 报告列举了大规模死亡或身体伤害的风险、对公众健康的可能危害、人员流离失所，以及大规模迁徙的可能。 报告表明，"在整个21世纪，气候变化的影响预计会减缓经济增长，让消除贫困愈发困难，进一步危害食品安全， 加深已经存在的贫困性陷阱，并产生新的陷阱，而此现象在城市地区及新兴的饥饿热点地带尤为明显。" 报告还列举了间接由气候变化引起，为了土地和其他资源发生暴力冲突的可能。气候变化"加剧了这些长久以来导致冲突的驱动因素，比如贫困和经济动荡。" 科学家们强调，气候变化不仅仅是遥远的未来需要考虑的问题，而是现在的当务之急。举例来说，美国西部很多地区山上的积雪正在减少，威胁到了当地的水供给。而仅有的降雪在今年也融化的更早，这意味着只会有越来越少的融化雪水来缓和炎热的夏天。 在阿拉斯加，海上浮冰的瓦解使得巨大的浪潮袭击海岸线，造成频繁的水土流失，这已经让多个沿岸社区不得不全体迁移。 不过，专家也的确发现了一个亮点。自从该小组2007年发布报告以来，已经找到了越来越多的证据，它们显示世界各国的政府和企业都已经启动了广泛的计划，以适应气候变化的冲击，即使美国一些保守派及少数科学家仍然在否认问题的存在。 "我想，有效地应对气候变化，会成为大国的使命，"撰写这份报告的工作组的联席主席克里斯托弗•B•菲尔德说。菲尔德是卡内基科学研究所在加州斯坦福的地球科学家。 在一些领域，人们一度会回避如何适应全球变暖这个话题，理由是那样就会转移人们对需要削减排放的注意力。然而过去几年里，思路发生了转变，一些科学家和经济作家所做的研究也指出，两种策略需要同时执行。 然而由于全世界并未成功地限制温室气体的排放，委员会认为，适应的努力远远无法应对未来几十年气候变化的加剧。委员会具体提到了一种风险，即在气候变暖后，农民无力满足高速增长的粮食需求。 "如果供应少于需求，那么有人就会得不到足够的粮食，"普林斯顿大学气候科学家迈克尔•奥本海默说。"如果有人得不到足够多的粮食，他们就会挨饿。是的，我很担心。"奥本海默参与了新报告的撰写。 报告说，世界上最贫困的人口几乎完全没有加剧全球变暖，然而随着气候变化的干扰加剧，他们却会首当其冲地承受后果。报告中提到，世界银行估计穷国每年需要多达1000亿美元，努力对抗气候变化的后果，但目前他们每年从富国拿到的此类援助最多也只有几十亿美元。 尽管1000亿美元的数字包含在长达2500页的主报告中，但在供世界政治领导人阅读的48页摘要中，这一数字却被删除了。在横滨举行的一场为期一天的编辑会议中，摘要经过了最后审读。这一修改是审读过程中最重要改动之一。 做出这个修改是因为包括美国在内的若干个富国对措辞提出了疑问，当时身在会议室的数人透露。由于讨论是在私下进行的，所以他们不愿公布身份。 措辞存在争议是因为，今年9月将在纽约举行的一场世界领导人峰会上，穷国会再次提出索取援助的要求。各国领导人将寻求在一项限制温室气体排放的新条约上取得新进展。 许多富国认为，每年1000亿美元的要求不切实际，这实际上是要求富国在国内经济困难之时，把海外援助预算翻一番。这种论调让穷国领导人之间产生了越来越强烈的愤怒，他们感觉自己的人民在为西方数十年来肆无忌惮的消费承担代价。 20年来，国际社会约束温室气体排放的尝试可谓收效甚微，外界也并不清楚今年秋天在纽约举行的谈判能否产生任何不同的结果。尽管在包括美国在内的许多富裕国家，温室气体的排放已经开始小幅下降，但中国和印度这样正在崛起的经济大国所排放的温室气体，大大超出了富国减少的排放。 对于较为贫困的国家，粮食并不是唯一的问题，但可能是最为严峻的问题。近年来已经有很多次，气候对主要产粮区造成干扰后，致使粮食供需失衡，进而促使粮食价格提高，这些事件至少暂时逆转了数十年来全球对抗饥饿的成就。 这份新报告中对粮食供应提出的警告，措辞比该委员会过去发布的任何报告都更加尖锐。这反映出，有越来越多的研究揭示出，许多农作物对热浪和水资源压力十分敏感。 斯坦福大学科学家戴维•B•洛贝尔对这一研究课题发表过多篇文章，他也参与了新报告的撰写。洛贝尔在接受采访时说，目前人们为理解这种风险所做的研究太少，更不用说如何通过改良作物种类、改善农业技术来应对这种风险了。