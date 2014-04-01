世界自闭症日：来自星星的孩子

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，在这个世界上，有这样一群孩子，他们虽然不聋，却对外界充耳不闻，虽然不哑，却不愿开口说话，虽然他们像星星一样纯净、漂亮，却也像星星一样冷漠，孤独，这些孩子就是自闭症儿童。

孤独症，又称自闭症或孤独性障碍等，是广泛性发育障碍。虽然人类还无法获知患病的具体病因，但是，它却给病儿及病儿家庭带来了巨大的痛苦。更令人无奈的是，自闭症儿童的数量正在快速增长。 为了提高人们对自闭症和相关研究与诊断以及自闭症患者的关注，联合国把每年的４月２日定为"世界自闭症日"。今年是第七个世界自闭症日。 自闭症儿童患者，是一个数目不断增加，却不为社会所广泛关注、理解的群体，是个缺乏社会普遍关爱的群体。中国的自闭症患者数量在逐年升高，据全国残疾人普查情况统计，儿童自闭症已占中国精神残疾首位，《中国自闭症儿童现状分析报告》显示，２０１２年，中国仅在各类机构学习的孤独症儿童就有１．１万人，患病儿童数量超过百万。而且不能否认的是，还有许多自闭症儿童没有被发现、诊断，更说不上治疗。 "自闭症是个‘疑症'，就目前的医疗水平而言，还没有找到它的病因，对自闭症儿童的所有生理检查结果都是正常的。但是可以断定：自闭症是神经系统的疾病。" 郑州市第八人民医院青少年病区的主治医生张丽霞说，"但是，实践证明，经过早期正确地、坚持不懈地干预，许多自闭症儿童是能够融入社会、自立生活的。" 有关专家认为，面对儿童自闭症发病快速上升的严峻势头，政府、社会、公众仍需加快形成合力，携手帮助自闭症患儿家庭走出困境、走出无助。由于自闭症患儿的矫正治疗在６岁前进行最佳，专家建议，应在儿童保健医生和社区医生中开展培训，以最大限度地避免患儿错过最佳康复期。