谁是世界上最有名的人

哈新社阿斯塔纳讯,据纽约时报报道,名人也分很多种,如克莱夫•詹姆斯所言,耶稣基督是第一个"不是通过暴力征服世界"而享誉全球的名人。 而W•H•奥登说,诗人所获得的最好奖赏有点像山谷奶酪--"在本地生产,却在别处获得赞誉"。如果说所有名人都像政治家那样,在某种程度上属于本土,他们的名声在整个世界,乃至整个历史上的传播到底有多广泛,这个问题实在很难定量化,甚至根本就不可能。

"万神殿是麻省理工学院媒体实验室的"宏连接小组开发的一个新项目,似乎一举解决了这个问题。它从公元前4000年到公元2010年的文化产品中收集并解析数据。这个项目的网站刚刚上线不久,只需在上面点击几下,你就可以在时间与空间中畅游,搞清巴西和白俄罗斯都出产过哪些名人(巴西主要是足球运动员,白俄罗斯则盛产政客)。它还为各种职业提供知名度排序,从化学家到法官再到色情明星(第一名是詹娜•杰姆森,第二名是捷克的圣西尔维娅。 目前,麻省理工的研究小组认为,凡是在维基百科上的条目拥有多于25种语言版本的,就可以被认定为名人。根据"万神殿"的数据和分类,我们就可以对名人们有一个浅显的认识,从而在"名气"的兔子洞中漫游。项目中潜藏着不少幽魂,它们都是项目的负责人凯撒•希达尔戈所乐见的(排名系统中把名声的长盛不衰程度也列入条件,这可以解释为什么系统中许多最著名的人都已经故去至少1500年以上)。"诗意地说,我们可以说艾萨克•牛顿的幽魂作为一种信息,转世化身而来,寓居在硬盘里,居住在服务器群里,"他说。这些鬼魂聚在一起是有意义的。"他们留下了看得见摸得着的成就,"他说,"或许是歌曲、书籍、艺术品或科学发现,这些都是通往不朽的入场券,远胜于积累物质财富。" 过去6000年里世界上最有名的人 1. 亚里士多德(Aristotle) 2. 柏拉图(Plato) 3. 耶稣基督(Jesus Christ) 4. 苏格拉底(Socrates) 5. 亚历山大大帝(Alexander the Great) 6. 莱昂纳多•达•芬奇(Leonardo Da Vinci) 7. 孔子 8. 尤里乌斯•凯撒(Julius Caesar) 9. 荷马(Homer) 10. 毕达哥拉斯(Pythagoras) 20世纪最有名的足球运动员 1.克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 2. 贝利(Pelé) 3. 里奥内尔•梅西(Lionel Messi) 4. 罗纳尔多(Ronaldo) 5. 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 6. 迭戈•马拉多纳(Diego Maradona) 7. 齐内丁•齐达内(Zinedine Zidane) 8. 大卫•贝克汉姆(David Beckham) 在名单上的全部足球运动员人数:1064人 在名单上的美式橄榄球运动员人数:一人(O•J•辛普森[O.J. Simpson]) 最有名的"约翰"们 1. 施洗约翰(John the Baptist) 2. 约翰•洛克(John Locke) 3. 约翰•加尔文(John Calvin) 4. 约翰尼•德普(Johnny Depp) 5. 约翰•F•肯尼迪(John F. Kennedy) 6. 约翰•梅纳德•凯恩斯(John Maynard Keynes) 7. 约翰•列侬(John Lennon) 8. 教皇约翰•保罗二世(Pope John Paul II) 最有名的"史蒂夫"们 1. 史蒂文•斯坦伯格(Steven Spielberg) 2. 史蒂文•席格(Steven Seagal) 3. 史蒂夫•乔布斯(Steve Jobs) 4. 史蒂夫•旺德(Stevie Wonder)