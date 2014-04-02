智利西北沿海发生强地震引发海啸警报

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，智利西北部地区近两个星期来地震不断，但4月1日的8.2级地震是最强烈的一次智利西北沿海发生8.2级地震。目前已针对南美太平洋沿岸发布海啸预警。

美国地质勘探局监测数据称，地震发生在震中位于智利西北港口城市伊基克西北95公里的海下，震源深度仅有10公里。 地震发生在当地时间星期二（4月1日）晚上8时46分（格林尼治标准时间23时46分）。 地震发生后，太平洋海啸预警中心发布警告说智利沿海将受到2米大浪的袭击，智利当局在地震发生后马上通过电视通知沿海地区民众迅速撤离。 来自智利的报道称，目前2米海浪已经抵达智利沿岸，居民们正在向高处撤离。 智利救援机构称，地震导致部分道路被山体滑坡等损坏，但目前尚无伤亡数据。 另外，海啸预警中心还警告说智利、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加以及尼加拉瓜都可能受到海啸袭击。 秘鲁沿海也在对居民进行疏散。 智利是世界上地震最频繁的国家之一，当地西北沿海3月16日曾发生6.7级地震，导致10万多人一度撤离沿海地区。 近两个星期来该地区已经发生无数次地震，但级别多数比较低。 星期二的8.2级地震发生后当地目前已经发生6次余震，强度最低也有4.5级。 智利中部沿海2010年曾发生8.8级地震，导致500多人死亡，22万民居被摧毁。 全球有记录可查的最强地震也发生在智利，1960年智利曾发生9.5级地震，导致5000多人丧生。