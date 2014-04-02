研究：水果蔬菜一天吃七份"救命"

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，有专家说，一天吃7份水果蔬菜，而不是目前建议的5份，更能延年益寿。

对6500多名男女进行的一项调查表明，在任何一个年龄段，吃的水果蔬菜越多，死亡的可能性越小。



研究说，一天吃七分水果蔬菜可以减少死于癌症和心脏病的危险。

多多益善

但英国政府表示，目前"一天五份"的指导原则仍然适用，实际上，许多英国人连这个标准都难以达到。

专家说，其它健康生活方式的选择，比如不吸烟，不酗酒，也可能导致死亡率的下降，不仅仅是吃水果蔬菜的量。

不过，研究者说，他们已经把这层因素考虑在内了。

英国伦敦大学学院的研究者分析了全民健康普查的数据，以观察饮食和生活方式产生的影响。

全民健康普查每年通过问卷和医护人员访问的形式，收集英格兰人的健康数据。

剪刀差

研究显示，整体的死亡率以及癌症、心脏病和中风、早死的死亡率都随着水果蔬菜摄入量的增加而递减。

水果蔬菜摄入量与死亡率减少的比率为：

一天3-5分果蔬/死亡率减少14%

一天3-5份果蔬/死亡率减少29%

一天5-7份果蔬/死亡率减少36% 一天7-10份果蔬/死亡率减少42%

新鲜蔬菜的健康效益最强，其次是沙拉和水果。

研究还发现，果汁没有益处，而罐装水果似乎还能增加死亡危险，这可能是因为水果腌在糖稀里。

有学者强调，这个研究结果不是定论，有许多生活方式的选择可能影响结果。