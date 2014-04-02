韩国军方称朝鲜在山中挖地下隧道准备进行核试验

哈新社阿斯塔纳消息，据新华社报道， 韩国军方官员1日说，朝鲜在朝鲜半岛东部海域设立禁航区，显示朝鲜可能再次发射导弹，但是没有马上进行核试验的迹象。

韩联社援引不愿公开姓名的韩国军方官员的话说，朝鲜本周在靠近江原道元山的本国海域设立了禁航区，对过往的船只进行控制。过去几周里，朝鲜已经从元山向东部海域发射了多枚导弹和火箭弹，这显示了朝鲜"很有可能发射弹道导弹"。 韩国军队联合参谋本部3月31日表示，朝鲜当天在西部海域实施射击训练，部分炮弹落入"北方界线"以南的韩方海域，韩军动用K－9自行榴弹炮进行了回击。 韩国国防部发言人金珉奭说，美国和韩国军方正加强对朝鲜军事行动的监控，警戒朝鲜是否会再次发射导弹或进行核试验。 金珉奭说，朝鲜在山中挖掘了一条很深的地下隧道，准备进行地下核试验，但是还需要一些设备和装置才能进行试验，目前美韩军方还没有侦察到朝鲜准备马上进行核试验的迹象。 朝鲜在2006年10月、2009年5月和2013年2月三次进行地下核试验，朝鲜外务省发言人在3月30日发表声明说，针对美国借联合国安理会对朝鲜进行"孤立扼杀"，朝鲜不排除进行"新形式的核试验"，以加强核遏制力。