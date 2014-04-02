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    纳扎尔巴耶夫：政府应全面有效开展工作

    22:31, 02 四月 2014
    Photo: None
    哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局发布的消息，今天总统纳扎尔巴耶夫出席了议会会议，并向议会通知了政府前任总理赛力克∙阿赫梅托夫辞职的消息。

    纳扎尔巴耶夫说："国家政府按照以往经验及能力很好的完成了一系列工作，政府在当前全球金融危机中着手《哈萨克斯坦-2050》发展战略中相关工作，目前我们已经增长了哈萨克斯坦工人工资，如果国家经济能保持稳步发展，未来我国群众收入还会进一步增长，为保持国家经济稳步增长，提高群众生活水平，在此政府需要完成全面有效工作。" 总统对总理阿赫梅托夫以及政府完成的工作表示感谢，并强调了为保持国家稳步发展需采取新的方法。 根据哈萨克斯坦宪法第44条规定，总统提名马西莫夫为哈萨克斯坦政府总理候选人，并递交议院审理。 纳扎尔巴耶夫说："马西莫夫在2007-2009年金融危机中担任国家总理，并有效抑制了国家经济衰退和失业率增长，因此进一步发展我国经济过程中，我们需要有效地在国内和国际合作中完成相关工作。" 总统纳扎尔巴耶夫提名的总理候选人卡里姆∙马西莫夫全票当选哈萨克斯坦政府总理。 马西莫夫表示，将全力完成已制定的所有计划。

    标签:
    哈萨克斯坦 国际 总统 《哈萨克斯坦-2050》发展战略 黄金储备
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