专家：别尔库特同基辅独立广场开枪事件无关

哈新社阿斯塔纳讯，据俄新网报道， 俄"阿尔法"特种部队的国际退伍军人协会负责人谢尔盖•贡恰罗夫认为，乌克兰"别尔库特"特警部队同独立广场开枪事件无关，这是乌克兰现任政府的挑衅。

此前乌克兰总检察院宣布逮捕12名"别尔库特"特警部队士兵，他们涉嫌2014年2月18-20日在基辅中心开枪。 贡恰罗夫向俄新社表示："让我们有逻辑地讨论一下独立广场事件："别尔库特"特警部队曾站在那里捍卫亚努科维奇的利益。那么就要问："别尔库特"特警部队为了什么向无辜公民开枪并引起轰动？我向您保证，"别尔库特"特警部队同这个事件无关，这是乌克兰现任政府的又一轮挑衅。" 他说，有明确的证据显示，首先朝向"别尔库特"特警部队开枪。他说："找到的子弹口径5.56，这是北约武装力量的标准，包括M-16步枪。" 2月22日乌克兰发生有政变迹象的政权更迭。乌克兰议会罢黜了总统维克托•亚努科维奇，修改了宪法，将总统大选定于5月25日。亚努科维奇称是在生命受到威胁下被迫离开乌克兰，并称自己依旧是合法当选的国家总统。莫斯科认为，乌克兰议会决定的合法性令人质疑。