土星卫星冰下发现大量液态水

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报报道，美国和意大利行星科学家周四称，在土星最小行星之一的土卫二的一片冰面下方发现了大片液态水，其规模和地球上最大的湖相当。这是太阳系外围或适宜生命存在的又一证据。

从南纬地区展示的土卫二可能的内部构造：被冰层覆盖的外壳、岩石地核以及夹在两者之间的大洋。

美国国家航空航天局(NASA)的"卡西尼号探测器对土卫二进行重力测量后发现了该片湖水，卡西尼号过去10年中穿越于土星的多颗行星之间。科学家将此次研究结果刊登于《科学》杂志，称土卫二在一片18至24英里（29至39公里）厚的冰面下方存有液态水。

此次研究小组成员、加州理工学院行星科学家史蒂文森说， 这片湖水至少和苏比略湖一样大，甚至可能更大。此次研究由罗马大学航天工程师耶斯带领的研究小组进行。

2005年卡西尼号探测到土卫二南极地区附近的孔中喷射出水蒸气和冰，而这里正是冰下湖的所在处。研究人员相信这片液态水直接位于硅酸盐岩石的湖床上方，其有机化合物或可直接渗入水中。 土卫二表面的"虎纹"是长长的断层，水蒸汽就是从这里喷出来的。

康奈尔大学天体生物学家路宁说，这一发现使得土卫二内部成为探寻生命的一个更具吸引力的对象。