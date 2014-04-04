总统任命新一届政府组成人员

哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局发布的消息，今天总统纳扎尔巴耶夫签署了《关于哈萨克斯坦新一届政府组成人员的》总统令。





















按照哈萨克斯坦宪法第44条规定：



巴∙萨金塔耶夫出任政府第一副总理。





古丽莎拉∙阿卜杜卡勒科娃出任政府副总理。





阿斯耶特∙伊谢克舍夫出任政府副总理兼工业和新技术部长。





巴赫特∙苏力坦诺夫出任副总理兼财政部长。





阿瑟勒江∙玛梅特别科夫出任农业部部长。





别里克∙伊马舍夫出任司法部部长。





阿斯兰∙萨林日波夫出任教育和科学部部长。





萨莉达特∙卡伊尔别科娃出任卫生部部长。





塔玛拉∙杜伊谢诺娃出任劳动和社会保障部长。





吉恩斯∙卡西莫夫出任交通信息部部长。





努尔兰∙卡帕罗夫出任环保部张。





阿热斯坦别克∙穆罕默德出任文化部部长





乌扎克白∙卡拉巴林出任石油和天然气部部长。





波拉特∙让米舍夫出任区域发展部部长。





耶尔兰∙伊德里索夫出任外交部长。



弗拉迪米尔∙博日科出任紧急情况部部长。





卡尔穆罕别特∙卡西莫夫出任内务部部长。





耶尔波拉特∙多萨耶夫出任经济和预算规划部部长。





贾娜尔∙艾扎诺娃出任经济一体化事务部部长。





哈萨克斯坦通讯和信息部部长阿斯哈尔∙茹马哈利耶夫当选政府成员。

哈萨克斯坦总统 纳扎尔巴耶夫