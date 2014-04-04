哈新社阿斯塔纳讯，据《华尔街日报》报道，在最高法院判定政府屏蔽推特(Twitter)违宪后，土耳其周四解除了对推特的封禁。两周前在当地重大选举即将到来之际，该网站在土耳其遭到屏蔽。

土耳其信息技术和交流委员会(TIB)下午晚些时候在其网站上宣布解禁推特。网站将在全国范围内逐步恢复正常，而当天晚间仍有许多人运用技术手段"翻墙"登入推特网。土耳其是推特全球十大市场之一，拥有1,200多万用户。

在此消息传出的一天前，土耳其宪法法院向政府施压，裁定政府屏蔽推特"非法、专制且限制了获取信息的权力"。上周安卡拉一行政法院也做出了相似判决，但政府未予理睬。

13天前在当地选举即将展开之际，总理埃尔多安下令屏蔽推特，因有人将一段窃听录音匿名上传至该网站。此次选举被视为是对埃尔多安统治的全民公投。一周后，在一段政府认为威胁到国家安全的录音被匿名上传至谷歌公司的YouTube后，TIB又屏蔽了YouTube。

目前YouTube在土耳其仍未解禁，然而禁令是否合法也尚待法院裁定。谷歌等美国公司称，随着土耳其执政党试图消灭围绕选举产生的反对声音，当地移动通讯公司相继效仿这一做法，使其服务器屏蔽社交媒体网站。

埃尔多安没有就这一禁令置评。自从在周日的地方选举中取得决定性胜利以来，他一直保持沉默。反对埃尔多安的人士称，为在一起被广泛认为是对他十年统治威胁最大的腐败丑闻中占据上风，土耳其政府采取了一系列越来越强硬的手段，而屏蔽推特网站和加紧互联网审查是其中的最新行动。这些举措令外界担心，一名影响力越来越大的行政人员正在削弱确保法治的宪法制衡机制。

分析师对推特事件对土耳其政治的影响有看法不一。有人强调，宪法法庭的裁决表明，在围绕埃尔多安集权统治的担忧日益升温的情况下，土耳其的分权制衡机制发挥了作用；也有人批评政府强制实施这一禁令的专制方式。

据称，在法庭宣布上述裁决后，反对该禁令的土耳其总统居尔(Abdullah Gul)表示，这两家网站应当在该国被解禁。总部位于旧金山的推特发表推文称，该公司欢迎这一裁决。

一些土耳其执政党正义与发展党的议员表示，解禁推特有损于土耳其的利益和个人隐私，这与埃尔多安早些时候的讲话论调一致。曾一再谴责该禁令非法的土耳其反对派表示，他们在禁令被完全解除之前不会就相关消息发表评论。