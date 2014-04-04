俄罗斯正再次成为海上强国

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声网站报道，今年俄罗斯海军发展呈现积极势头。不久前，"北风之神"级最新式战略导弹潜艇列装。一些新式战舰也正从船厂下水。在地中海，实力强大的俄罗斯海军舰队长期驻留。

在世界大洋上，海军演习数量和频率也在增长，其中包括有国外舰队参加的演习。比如不久前刚结束的"KOMODO 2014"大型海军演习。在四昼夜时间里，来自世界17个国家的军舰、救援船、飞机和直升机在南海水域就消除自然灾害后果进行了联合演练。其中一项是撤离印尼纳土纳岛假设在海啸中受伤的居民。

这是历史上亚太地区所有重要国家首次参与的海上军事演习。除东盟国家外，俄罗斯、印度、中国、美国、澳大利亚、新西兰、韩国和日本都向印尼海岸派出了本国舰船。

俄罗斯方面派出了最具代表性的舰队集群，其中包括反潜舰"沙波什尼科夫"号、"伊尔库特"油轮和"阿拉塔乌"救援船。俄罗斯驻印度尼西亚大使米哈伊尔·加卢金指出，"如此具有代表性的参演，显示出俄联邦对发展亚太地区多边合作、巩固本地区安全和稳定的巨大关注度"。

演习结束后，俄太平洋舰队船只驶往印度洋地区。这只海上舰队准备访问斯里兰卡和巴基斯坦港口。

之后还将举行其它各种海上演习。5月末6月初，在东海北部将举行第三次俄中"海上联合-2014"演习。7月份的时候，俄罗斯舰队还将参加在日本海举行的"因陀罗-2014"海军反恐演习。