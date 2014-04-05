朝鲜代表在联合国指责美国激化朝鲜半岛紧张局势

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网报道，朝鲜常驻联合国副代表李东日４日在纽约联合国总部指责美国激化朝鲜半岛紧张局势，同时警告美国不要跨越朝鲜划下的"红线"，否则将面临"反制措施"。

李东日当天上午就朝鲜半岛局势举行临时记者会。他在记者会上说，朝鲜半岛紧张局势加剧的责任全在于美国。今年朝鲜为缓和半岛局势做出不懈、艰苦、"慷慨"的努力，但美国对此置之不理，仍然举行"侵略性"的联合军事演习，并不断扩大演习规模，其原因在于美国执意激化紧张局势，制造半岛局势的恶性循环，阻碍半岛无核化，并维持其过时的军事联盟和在东北亚的军事存在。

李东日说，美国还加紧推行对朝敌视政策，以核问题和所谓人权问题为借口，一心想在政治上扼杀、在经济上孤立、在军事上压制朝鲜。他说，美国针对朝鲜实施人权阴谋的唯一目的在于破坏朝鲜形象，并最终推动朝鲜的政权更迭。

李东日说："针对美国对朝敌视政策，朝鲜已经划下了一条‘红线'。美国不应跨越我们划下的这条‘红线'。美国已经知道，如果跨越这条‘红线'，会面临怎样的反制措施。"李东日重申朝鲜不排除进行"新形式"核试验的可能性。他同时表示，朝鲜"绝不打算"接待美国负责朝鲜人权事务的特别代表罗伯特·金。

针对美韩举行年度大规模联合军事演习，朝鲜最近几周接连发射了短程和中程导弹。朝鲜外务省发言人３月３０日发表声明说，针对美国借安理会对朝鲜进行"孤立扼杀"，朝鲜不排除进行"新形式"的核试验以加强核遏制力。

美国国务院３月３１日宣布，美国负责朝鲜人权事务的特别代表罗伯特·金将于４月２日至１０日访问日本和韩国，就"一系列人权和人道问题"展开例行磋商。