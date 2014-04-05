中国成功研制手术机器人系统并首次用于临床 破西方垄断

哈新社阿斯塔纳讯，据《欧洲时报》报道，中南大学湘雅三医院4月4日在湖南长沙宣布，中国成功研制自主知识产权的手术机器人系统首次运用于临床，成功实施了三例机器人手术。

湘雅三医院院长陈方平在当日的新闻发布会上表示，国产手术机器人系统的成功研制并运用于临床，标志着中国走出了一条国产手术机器人自主创新的道路，打破了西方手术机器人技术在全球垄断的局面。 首台国产手术机器人系统由天津大学、中南大学等单位联合研发，得到国家科技项目支持，是一种全新型的、具备自主知识产权的腔镜辅助手术机器人系统。 天津大学机械工程学院院长王树新向记者介绍，该系统采用主从式操作模式，配备有医生操作台与机器人台车，微创器械具有3-4个自由度，末端具有多种形式，手术器械可通过器械操作臂末端的器械快速安装与撤离。 与国外手术机器人系统相比，王树新认为国产系统更具有小型化、模块化、自主设计成本降低、布局优化、结构精巧等优势。 作为最终临床运用者，湘雅三医院副院长朱晒红说，手术机器人系统适用于胆囊切除、阑尾切除等常规手术，以及可显著提高腹腔镜手术效果的机器人手术和唯有手术机器人能精准完成的一些手术。但由于国产手术机器人技术还在试运用阶段，目前仅开展一些较为简单的常规手术。 朱晒红表示，目前中国尚未建立机器人手术的国家标准，期间所进行的手术可积累经验，用取得的经验用于标准的建立，以及器械的进一步改进，"要形成真正的国产品牌，还要经历一个很长的时间"。