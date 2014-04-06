在叙利亚用化学武器进行挑衅是可能的

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声报道，在叙利亚，反对派武装人员准备在大马士革市郊进行化学攻击，然后指责这是叙利亚政府的罪行。叙利亚常驻联合国代表贾法里在致安理会的信中通报了这条消息。

贾法里表示，叙利亚特务机关截获了2个恐怖分子在距大马士革市中心8公里处的朱巴尔地区的无线电话交谈，其中之一在通话时通报了有关分发防毒面具的事情。从叙利亚常驻联合国代表的信中可以得出结论，这2个恐怖分子之一名字是阿布吉哈德。他说，将使用毒瓦斯并且请求向使用毒瓦斯工作的人员供应防毒面具。大马士革战略研究中心副主任塔列卜•易卜拉欣向本台记者说，来自反对派方面的挑衅，在最近期是十分可能的。他们的处境是可悲的，他们只能寄希望于国际局势的突然改变。 他说，政府正规军队的成功使普通的叙利亚人意识到革命：他们今天已经有很多人反对武装的恐怖分子并且支持我们的军人。甚至在从前一向同情武装人员并且在搜捕这些人员时把他们藏起来的那些地区，现在也能看出这一趋势。人们坚信，反对现政权的人只能进行破坏和恐怖性的攻击，而他们关于改立和改革的声明都是谎言。人们越来越多地帮助政府军队，而政府军队则发展自己的成就，对于军队来说，这是非常有利的倾向。 现在，主要战场是叙利亚北方，在这里不可能把土耳其的作用置于一旁而不顾。我这样认为，这个野心勃勃的国家企图在该地区确立军人独裁统治用已故的萨达姆•侯赛因的那些方法来行动。这个国家与西方国家和海湾地区的某些国家密切勾结。现在，土耳其正在这些国家面前还债，变成了进攻叙利亚的桥头堡。此外，对叙利亚的军事行动，在土耳其伊斯兰主义份子当中得到肯定的响应。 叙利亚正规军部队在这个国家的西部和北部地区的胜利，迫使安卡拉当局改变策略，在这一场合下，使用化学武器的挑衅能够导致美国对叙利亚的武装入侵。安卡拉当局希望事态的这种发展，因为美国的经济通常是由在国外的武装冲突得到好处。 今天，朱巴尔地区正在变成可能出现任何意外情况的地方，具有特殊意义。我们应该尽一切可能杜绝这种使用化学武器的挑衅事件的发生，并且不给武装入侵提供任何借口。