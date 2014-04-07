皮斯托瑞斯出庭辩护并为女友被杀道歉

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，被指谋杀女友的南非短跑选手皮斯托瑞斯今天在法庭上作证时情绪激动地向他女友瑞瓦•史蒂恩卡姆帕的家人道歉。

他说他"努力保护她"，而且说他不能想象他们承受的痛苦。奥斯卡•皮斯托瑞斯说他经常做"可怕的噩梦"，醒来是总能闻到她女友流出鲜血的味道。 奥斯卡•皮斯托瑞斯涉嫌杀害女友案件近期以辩方提供证据为始在南非恢复审理。这位运动名将的辩护团队召集了病理学家约翰•博塔作为一个星期休庭后的首位证人。 皮斯托瑞斯将在博塔之后出庭作证，陈述其射杀女友的方式和原因。 否认谋杀 检控方控诉皮斯托瑞斯在激烈争吵后杀害瑞瓦•史蒂恩卡姆帕。但是他否认了自己蓄意枪杀女友的动机，声称误认为是有盗贼闯入。 这起在比勒陀利亚审理的案件由于负责协助法官的其中一个评审员生病而被推迟了一个星期。 根据南非的法律，南非没有陪审团制度，主审法官将在两名评审员的协助下对于重大案件进行判决。通常，评审员是由律师和退休的法官构成。 该案件已经持续收集了15天的控方主导证词，包括邻居和弹道专家的陈述以及来自法医和手机的证据。 皮斯托瑞斯的邻居米歇尔•博格在庭审中说她被女人"恐怖的尖叫"声所吵醒之后听到了枪声。 终身监禁？ BBC驻非洲记者安德鲁•哈丁说，这周对于皮斯托瑞斯来说十分关键。 皮斯托瑞斯试图说服法庭这个尖叫声来自于他自己，而他将女友误当成藏在门后的窃贼。 辩方将很有可能对重点几个指控进行回应，包括皮斯托瑞斯草率用枪以及他在没有确定是否是自己女友的情况下射击的原因。 瑞瓦•史蒂恩卡姆帕是一名模特，电视名人和法学专业毕业生。在2013年2月14日在皮斯托瑞斯家中的马桶上被四枪子弹击中身亡。 皮斯托瑞斯是一位拥有六枚残奥会奖牌和首位参加2012年奥运会的双腿截肢运动员。 如果被判有罪，这位年仅27岁的"刀锋战士"可能面临终身监禁。