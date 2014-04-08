日本与澳大利亚达成自由贸易协定

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，日本和澳大利亚已就自由贸易协定达成基本一致，这将降低双方主要产品的进口关税。

协定内容包括日本同意将澳大利亚牛肉进口关税降低，并同意提高澳奶酪进口的免税额度。 与此同时，澳大利亚将削减日本电子产品、汽车和家用电器的关税。 日本与澳大利亚在七年前就启动了自由贸易协定谈判。 日澳自贸协定 共同社引述日本首相安倍说，"这是促进贸易和投资的极为重要的框架。希望迅速推进作业程序以便尽早签署"。 目前正在访问日本的澳大利亚总理阿博特表示，这是一个历史性协定。 阿博特说，"这是日本首次与一个主要经济体，特别是有较强农业的经济体，达成全面经济伙伴协议或自由贸易协定"。 日澳双方预计将于今年夏天日本首相访问澳大利亚时签定协议。安倍目前正就夏天的访澳协调日程，力争届时签署协定。 如果双方在国内批准程序进展顺利，该协定最快将于2015年生效。 日本与澳大利亚达成自贸协定之际，日澳官员正参与以美国为主导的有12个国家参与的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判。 TPP谈判 不过，包括日本和澳大利亚在内的有关国家参与的TPP谈判在年初陷入僵局。 美国和日本等国在特别是涉及牛肉进口关税等问题上的分歧目前仍未解决。 农业关税是日本方面谈判陷入僵局的主要部分，日本希望防止国内的大米、小麦、牛肉和猪肉产品受到国外廉价产品的冲击。 牛肉关税下调后，美国产牛肉在日本市场的竞争对手澳大利亚产牛肉，在价格上将占据有利条件。 共同社说，美国在TPP谈判中强势要求日本取消关税，日本政府此举旨在促进美国做出让步。 分析人士认为，澳大利亚和日本达成自贸协定有助于推动跨太平洋伙伴关系协定的谈判进程。 澳大利亚新南威尔士大学教授马尔根表示，相对于美国来说，日澳达成自贸协定，意味着澳大利亚产品在进入日本市场时将获得"优先待遇"。 她说，美国将面临压力，尽快与日本达成TPP协议，以使美国产品能获得与澳大利亚公平的竞争环境。 她补充说，"日本明白，美国希望日本加入TPP协定，因为没有日本的话，该协定也值不了那么多。日本正在打强硬牌"。 美国总统奥巴马未来几周内将访问日本，预计他届时会与日本讨论有关话题。