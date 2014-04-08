阿富汗大选投票率超预期 塔利班未展开重大攻击

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网报道，阿富汗5日的总统选举投票率比预期中来得高，原本恫言要扰乱选举的塔利班也没什么大动作，这可能表明，塔利班的势力已经减弱，阿富汗有望在塔利班倒台13年后迎来较为稳定的政局。 阿富汗上周六举行总统选举，塔利班声称，他们要发动1000多次攻击，导致数十人丧命。不过，阿富汗安全官员说，塔利班夸大了有关数字。

当天日间虽然发生了数十起路边炸弹爆炸案，一些投票站也出现零星攻击行动，但整体的暴力事件比塔利班恫言要发动的来得少。

虽然面对塔利班的威胁，阿富汗1200万选民当中仍有近六成参加投票，参与国家的首个民主政权转移进程。阿富汗议员巴拉克扎伊说："这是我的梦想的实现。这是对阿富汗的敌人狠狠地掴了一巴掌，对那些认为阿富汗尚未做好民主准备的人，这是对他们的迎面一击。" 独立机构阿富汗分析家网络的奥斯曼上月底发表的一份报告指出，塔利班的势力在原先获得村民支持的地区开始减弱，他们看来也没有能力攻下主要城镇或进行正面战斗。他说："塔利班至今主要是采取打了就跑的策略，这可能打击敌人，却不足以打倒他们。" 不过，现在就要断定塔利班势力减弱仍言之过早。阿富汗政府为此次选举出动了超过35万安全部队人员，并在喀布尔周围设立了多个检查站和路障，这些安排都可能阻挠塔利班的攻击行动。 此外，塔利班也可能是蓄意在选举中保持低调，以制造阿富汗的保安有所改善的印象，进而加速美军的撤离，以便在日后收复失地。 实际上，塔利班在选举前成功发动了一连串的攻击行动，目前仍在阿富汗南部和东部地区活动的塔利班分子也估计达3万人。 如果本届选举受到舞弊或操纵，进而令阿富汗人民感觉受欺骗，塔利班也可能借此重振旗鼓。如果最终的选举结果推迟至几个月后才公布，得票率最高的两名候选人很可能必须举行第二轮投票，这可能导致阿富汗出现政治真空，让塔利班有机可乘。 哥伦比亚大学的阿富汗专家莫克帕德耶说："引起争议的选举结果将导致政局出现变数和混乱，这可能促使政府和民众之间的分歧加大，进而让塔利班有更大机会制造麻烦。"