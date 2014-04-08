与天空的对话-- 《哈新社》记者喜马拉雅纪实（图片专题）
尼泊尔虽然在物质方面贫穷，但拥有丰富的精神财富。国民大部分信仰印度教，这里也是佛教发源地。2500年前，在尼泊尔南部的蓝毗尼诞生了迦毗罗卫国的王子悉达多•乔达摩，后被尊称为释迦牟尼、佛陀。上个世纪中叶开始尼泊尔对外开放，从这时开始寻找生命意义的人民陆续流入到这里。
安纳普尔纳峰（8091米）
马查普查雷峰（鱼尾峰）
登山路线
贫穷而又幸福的人们
尼泊尔男孩做出狼的手势。狼是尼泊尔人很敬重的动物，这点很像我们的祖先突厥。
这里的孩子很喜欢给他们糖果的慷慨游客们，建议旅行者们随身带些糖果。 她们的母亲种植玉米，玉米也成为了这些女孩每天的主食
从纳亚普勒城出发，开始了旅行。
第一个登记点。为确保旅客安全，都要通过登记。
一路上可以遇见各种珍贵的草药。
谦虚的导游在上路前没携带吃喝，我们主动跟他分享了自己的食物。在这里可以用50尼泊尔卢比购买到1.5升的一瓶水。相当于50坚戈。
从山上流下来的河
这条小道是如此的惬意
羊肠小道
随着继续登山旅程的继续，路边环境也开始慢慢的变化。
魔幻般的森林
在这名为"旅客之家"的落脚点可以连接到Wi-Fi,在睡觉前建议提前预定好早饭。
来自阿斯塔纳的登山爱好者阿尔乔姆•特林
来自欧洲的游客
小木桥
吊桥
原始的"阶梯"
路线开始变得险峻
跟随队伍向前
来自阿斯塔纳游客
这里登山爱好者们的天堂
冰川融化形成的瀑布。
山内空气湿度高，一天下来，衣服都会湿透。
典型的尼泊尔式旅馆
这个老树树根蔓延了十几米
尼泊尔人中这样方式搬运货物
为了确保旅客的舒适与安全，勤劳的尼泊尔导游背着氧气瓶登到了海拔5000的高度
在山区最大的问题就是缺氧
从海拔2900处拍摄的照片
这些途中的旅馆都是本国家投资建设的 像这种简单的旅馆也可以在哈萨克斯坦建设
游喜马拉雅山脉的最佳季节是秋季
我不信仰佛教，但打禅确实有助于缓解身体已经精神上的疲劳
终于到达了目标营地。但等着我们的还有三天的下山路。
安纳普尔纳是梵文，意为"丰收女神"
博克拉峰
安纳普尔纳峰和鱼尾峰
喜马拉雅山的拂晓景观 奇旺国家公园作为自然遗产被联合国教科文组织列入了《世界遗产名录》，这里有为数不多的50种哺乳动物和400种鸟类。 奇旺市，在做工艺品的工匠。 正在沐浴乘凉的大象 勤劳的尼泊尔女性 而她丈夫坐在售货店买水照顾孩子 坐在椅子上午间小息的商店老板。为了吸引更多的游客，这里的商品都是由政府部门定价。 在这里摩托车是最方便也是最常见的交通工具 在骑摩托车时我受伤了 少女，用牦牛毛编制马家。
奇旺，尼泊尔人真实生活
失去丈夫的女性，按印度教教规，头发将被剔除
《无门窗》，但学校留下很深印象
商店之一在进行禅事
他叫贝努特，6岁，旅馆老板孩子之一
蓝毗尼，韩国庙宇
宝塔内部格局
寻找最佳角度
蓝毗尼，佛教树
图为商店老板女儿，其兄为摄影师
死人河
蓝毗尼：任何一个佛教国家都会建造的庙宇