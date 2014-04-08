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    与天空的对话-- 《哈新社》记者喜马拉雅纪实（图片专题）

    20:42, 08 四月 2014
    Photo: None
    哈新社加德满都-阿斯塔纳讯，《哈新社》记者登上了世界海拔最高地区-喜马拉雅山脉，用摄像机记录了当地民生与大自然，请阅读摄影记者的尼泊尔之游专题报告。

    尼泊尔虽然在物质方面贫穷，但拥有丰富的精神财富。国民大部分信仰印度教，这里也是佛教发源地。2500年前，在尼泊尔南部的蓝毗尼诞生了迦毗罗卫国的王子悉达多•乔达摩，后被尊称为释迦牟尼、佛陀。上个世纪中叶开始尼泊尔对外开放，从这时开始寻找生命意义的人民陆续流入到这里。

    安纳普尔纳峰（8091米）

    马查普查雷峰（鱼尾峰）

    登山路线

    贫穷而又幸福的人们

    尼泊尔男孩做出狼的手势。狼是尼泊尔人很敬重的动物，这点很像我们的祖先突厥。

    这里的孩子很喜欢给他们糖果的慷慨游客们，建议旅行者们随身带些糖果。 她们的母亲种植玉米，玉米也成为了这些女孩每天的主食

    从纳亚普勒城出发，开始了旅行。

    第一个登记点。为确保旅客安全，都要通过登记。

    一路上可以遇见各种珍贵的草药。

    谦虚的导游在上路前没携带吃喝，我们主动跟他分享了自己的食物。在这里可以用50尼泊尔卢比购买到1.5升的一瓶水。相当于50坚戈。

    从山上流下来的河

    这条小道是如此的惬意

    羊肠小道

    随着继续登山旅程的继续，路边环境也开始慢慢的变化。

    魔幻般的森林

    在这名为"旅客之家"的落脚点可以连接到Wi-Fi,在睡觉前建议提前预定好早饭。

    来自阿斯塔纳的登山爱好者阿尔乔姆•特林

    来自欧洲的游客

    小木桥

    吊桥

    原始的"阶梯"

    路线开始变得险峻

    跟随队伍向前

    来自阿斯塔纳游客

    这里登山爱好者们的天堂

    冰川融化形成的瀑布。

    山内空气湿度高，一天下来，衣服都会湿透。

    典型的尼泊尔式旅馆

    这个老树树根蔓延了十几米

    尼泊尔人中这样方式搬运货物

    为了确保旅客的舒适与安全，勤劳的尼泊尔导游背着氧气瓶登到了海拔5000的高度

    在山区最大的问题就是缺氧

    从海拔2900处拍摄的照片

    这些途中的旅馆都是本国家投资建设的 像这种简单的旅馆也可以在哈萨克斯坦建设

    游喜马拉雅山脉的最佳季节是秋季

    我不信仰佛教，但打禅确实有助于缓解身体已经精神上的疲劳

    终于到达了目标营地。但等着我们的还有三天的下山路。

    安纳普尔纳是梵文，意为"丰收女神"

    博克拉峰

    安纳普尔纳峰和鱼尾峰

    喜马拉雅山的拂晓景观 奇旺国家公园作为自然遗产被联合国教科文组织列入了《世界遗产名录》，这里有为数不多的50种哺乳动物和400种鸟类。 奇旺市，在做工艺品的工匠。 正在沐浴乘凉的大象 勤劳的尼泊尔女性 而她丈夫坐在售货店买水照顾孩子 坐在椅子上午间小息的商店老板。为了吸引更多的游客，这里的商品都是由政府部门定价。 在这里摩托车是最方便也是最常见的交通工具 在骑摩托车时我受伤了 少女，用牦牛毛编制马家。

    奇旺，尼泊尔人真实生活

    失去丈夫的女性，按印度教教规，头发将被剔除

    《无门窗》，但学校留下很深印象

    商店之一在进行禅事

    他叫贝努特，6岁，旅馆老板孩子之一

    蓝毗尼，韩国庙宇

    宝塔内部格局

    寻找最佳角度

    蓝毗尼，佛教树

    图为商店老板女儿，其兄为摄影师

    死人河

    蓝毗尼：任何一个佛教国家都会建造的庙宇

    标签:
    哈萨克斯坦 黄金储备
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