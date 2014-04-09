谁是“世界最穷领导人”

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引外媒报道，当所有人都围绕着乌拉圭总统何塞•穆希卡俭朴的生活作风、平易近人的态度乃至连双好鞋子都没有的窘况津津乐道，并称之为世界上最穷领导人的时候，却没有注意到其实尼泊尔新任总理苏希尔•柯伊拉腊比他更穷。

在照片里，穆希卡就像一个普通农民，身边是他的狗，还有一辆老旧汽车：价值1300欧元的甲壳虫。2012年他申报的收入为1000欧元，因为作为总统工资的另外9000欧元已经被他用于援助项目。 实际上，作为一国领导人，柯伊拉腊比穆希卡还要穷。柯伊拉腊出身富庶家庭，但却拒绝继承家族遗产，一直过着简单朴素的生活。 柯伊拉腊在个人网页上宣称其资产只有3部手机，其中一部苹果手机甚至都已无法使用。此外，直到搬入总理府不久前，他都居住在租来的套间里。 自从今年2月11日就任总理以来，柯伊拉腊的诸多举动为其迎来了美誉。例如最近他曾退回了作为出访缅甸费用的470欧元。 分别为78岁和74岁的穆希卡和柯伊拉腊长期保持着简朴的生活作风，这与他们年轻时的经历分不开。穆希卡早年曾是一名左派游击队员，柯伊拉腊曾因劫持飞机而被判入狱30年。