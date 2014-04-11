欧盟将对中国产太阳能板玻璃征收重税

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，欧盟准备向中国产太阳能（电池）板使用的玻璃征收巨额关税。

据路透社报道，欧洲太阳能（电池）板玻璃市场价值近两亿欧元，在2012年在欧盟从中国进口的290亿欧元的总额中所占比例甚小。 但由于来自欧洲生产商的压力，欧盟必须对中国及其出口商提出挑战。 德国的光伏产品巨头GMB公司抱怨说，中国厂商的生产能力是全球对这一产品需求量的两倍。 在这之后，欧盟开始了针对中国产太阳能（电池）板玻璃的调查。 据欧盟消息来源称，欧盟28个成员国中的大部分都支持实施这一关税。 一波刚平一波又起 去年11月，欧盟委员会已经对中国产太阳能（电池）板玻璃实施初步关税，但需要欧盟成员国批准把这些关税的实施期限延长到五年。 近一年前，欧盟和中国刚解决了一项更大的贸易争端--中国被指向欧洲市场倾销光伏产品并补贴其太阳能板和零部件的生产。 2011年，欧盟总共从中国进口了价值210亿欧元的光伏产品。 欧盟最初打算对中国的光伏产品课以重税，但是面对大多数成员国的反对，最终同意以固定价格进口一定数量的中国产光伏产品。 中国对此的回报，是在上个月结束了对欧盟进口的红酒和多晶硅展开的调查。