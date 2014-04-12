乌克兰核能领域“试验”或致全球灾难

哈新社阿斯塔纳讯，俄罗斯之声消息，基辅当局正在朝着工艺技术灾难前进。力求断绝同俄罗斯的所有联系并更加靠近西方国家，乌克兰宣布了想要拒绝从俄罗斯供应的核燃料并且同美国"威斯汀豪斯公 司"（Westinghouse）签订合同的意图。虽然，往事已经能让乌克兰坚信，这家生产者的燃料按照其工艺参数而言并不适于乌克兰的核电站。

乌克兰"原子能公司"和美国的"威斯汀豪斯公司"之间的合同，计划于下周签订。基辅新当局决定签订直到2020年向这家供应商为三个核反应堆购买核燃料的合同。然而在2012年，乌克兰的核能监察机关曾禁止使用"威斯汀豪斯公司"的产品。该公司的核燃料从前曾被向南乌克兰原子能发电站的发电机组供应。但是不到一年，那些核燃料芯就已经不适用了。该核电站的好几个发电机组不得不停止发电。为了修理发电机组，曾聘请俄罗斯的专家。看来，在那时基辅当局才会坚信在核能领域进行实验孕育着发生事故的危险。

社会调查中心的领导人弗拉基米尔•叶夫谢耶夫这样评论说，目前，乌克兰境内的所有核发电机组，都利用在苏联时期研制出的那一类型的核反应堆。正是俄罗斯为这些反应堆供应燃料。"威斯汀豪斯公司"曾经使用工业间谍的方法抄袭俄罗斯的释放热能的元素的公式，但是这毕竟是抄袭而不是原本。在乌克兰人利用美国的核燃料时，发生事故甚至是灾难的或然率很大。 乌克兰并非在由苏联建成的核电站上使用"威斯汀豪斯公司"的核燃料的反面经验的唯一国家。捷克的"切梅林"核电站当年也曾记录过"威斯汀豪斯公司"的核燃料发生的密封外壳漏气的现象，为修理该电站和购买新燃料花费了数百万美元。但是这些资金投入，在工艺灾难面前显得是微不足道的。叶夫谢耶夫接着说，轻率地决定可能导致灾难发生。 乌克兰新领导集团的这种决定将导致大事故发生，这种事故将伴以放射性物质的逸散、环境受污染、放射性降水的降落，以及不仅是乌克兰人，而且也是所有邻国居民的生命都受到威胁。俄罗斯是这些邻近国家之一，但是其中也有别的国家。欧洲也能受到生态方面非常重大的损失。谁将为这些损失付出代价呢？乌克兰吗？它没有钱！假如美国准备批准这种决定，那时它应当承担赔偿损失的可能性。我怀疑美国是否会这样做。 今天，俄罗斯生产的或者是苏联生产的核反应堆，在欧洲、近东、以及亚洲的数十个国家成功地运转发电；俄罗斯建成的核电站，到处都表明自己是可靠并且安全的能源。还有一点也同样重要，即：俄罗斯总是履行合同规定的义务，不论是核电站的技术维修或是核燃料的供应。当俄乌两国之间的分歧加剧时，"俄罗斯原子能公司"曾专门发表声明，安慰乌克兰伙伴们说，不论政治局势和经济情况怎样，双方间的合作应当充份继续。 基辅当局不顾自己的核能专家们的意见，做出了另一种决定，而当政治利益变得高于安全的想法时，就需要等待灾祸的降临。