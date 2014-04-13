澳大利亚研究：每周照看孙辈一日对祖母健康有益

哈新社阿斯塔纳讯，据财经网援引中国网消息， 法国《费加罗报》网站4月11日报道，法国人称孩子们的祖父母为"chicouf"：他们到来的时候十分潇洒（chic），离开的时候却变得不快（ouf）。孙子们是祖母永葆活力的源泉，但前提是不能见面太频繁。

对祖母们来说，每周带一天孩子对她们是非常有益处的。澳大利亚一项研究称，这对防止老年人智力下降非常有帮助。也就是说，这将改善她们的生活质量，并且能延缓认知能力的退化。 这项研究成果于周二（4月8日）发表在《更年期》（Menopause）杂志上，该研究着重探讨祖母带孙子与女性更年期后认知状况之间的联系。女性的更年期一般在50岁左右，在这个时期，女性要经历的不仅是生理上内分泌的变化，还有心理的变化。在65岁之前，女性患例如阿尔茨海默氏症的神经性退化疾病的可能性为0.5%，但65岁之后患病几率则会大大提高。"由于缺乏有效治疗阿尔茨海默氏症的方法，如今我们最需要的是做好预防工作，保证我们的大脑健康。"墨尔本大学神经学专家、同时也是该研究的指导者卡桑德拉∙卓克教授说。 参加这项研究的女性共有186位，年龄在57到68岁之间。她们中没有人患有神经性疾病，也没有人正在接受雌激素的治疗。 照看频率一周不要超过一次 参与研究的女性中，131人有孙子或孙女，其中111人照顾他们一天或多天。为了研究她们的智力状况，研究人员为她们准备了一系列测试以便观察她们的记忆能力、计划能力以及迅速解决问题的能力。 尽管参与研究者中不照看孙辈的女性和没有孙辈的女性之间并没有太大差别，但研究人员发现，那些每周照看孙辈一天的女性大脑反应明显强过其他人，她们在记忆力测试以及迅速决策测试中的表现尤其突出。 祖父母：非常重要的角色 先前的研究只反映出社会参与和周围环境对智力的积极作用，然而此次澳大利亚学者还发现了一个大家意料外的现象：那些每周照看孩子超过五天的祖母们在测试中的表现并不太好。"照顾孩子并不只有益处，也会有负面作用，比如说焦虑和压力大，这会影响她们的认知能力。"卡桑德拉∙卓克教授解释道。 然而，研究人员始终强调"祖父母照看孩子和个人认知能力之间的关系非常复杂"，以及"祖父母的社会角色非常独特"。英国学者去年发表的一篇名为"欧洲的祖父母：家庭政策和祖父母照看孩子时扮演的角色"的研究也赞同这一观点。英国的研究指出，法国7%的祖母会每日照看自己的孙辈，50%至60%的人会时不时去照看自己的孙子孙女。这一比例或许会在澳大利亚的研究发表后有所增高。