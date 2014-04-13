法国政府为缓解财政压力 出售驻联合国代表豪宅

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报报道，法国驻联合国代表在美国纽约的住所不仅地处曼哈顿黄金路段，而且有18个房间。但由于法国政府财政紧张，法国大使将失去这套豪宅的居住权。法国政府已把这套位于公园大道的豪宅挂牌待售，标价4800万美元，希望能借纽约楼市回暖赚一笔。

法国政府去年6月宣布售卖地产计划，出售被视为奢侈或可有可无的地产，这间豪宅是其中之一。这一计划为期6年，打算出售152处地产以换取超过3亿欧元进账。 纽约这套待售房产有6间卧室，7间浴室和38扇窗户，分布在公园大道740号的两层楼。卖房广告张贴于至少两家网站，在曼哈顿巨富阶层引起轰动。 法国驻联合国前任大使德拉萨布里埃对此表示"非常、非常伤心"。一名法国前外交官说，法国历任驻联合国大使，包括现任的阿罗，几乎每天都在那儿举行晚宴。卖掉公寓后，不知道阿罗要住在何处。 公园大道740号建于1929年，是全球最尊贵住宅大厦之一，被视为最富阶层的象征，曾有"世界最富有公寓"之称，住户是美国万中选一的顶级富豪。着名业主包括纽约喷气机队老板伍迪•约翰逊和时尚设计师薇拉•王。 自2005年以来，法国为减轻债务等目的，已出售价值超过36亿欧元的房屋资产。 另据法媒报道，法国政府正悄悄出售其在大型企业中的国有参股股份，目的也是重建公共预算和财政。