中国政府宣布采取网络扫黄专项行动

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，在今年2月份中国广东城市东莞率先"扫黄"，进而又有诸多城市随之采取类似行动之后，中国政府又把"扫黄"行动扩大到了网络范围。

中国全国"扫黄打非"工作小组办公室、国家互联网信息办公室、工业和信息化部以及公安部星期日（4月13日）联合发布了一项"关于开展打击网上淫秽色情信息专项行动公告"，提出五项行动内容。 公告形容"当前，网络淫秽色情信息屡禁不止、屡打不绝，严重危害未成年人身心健康，严重败坏社会风气，社会各界对此深恶痛绝，人民群众要求严厉整治的呼声强烈。" 这份公告还提出了这项"网络扫黄"行动的具体时间期限：自2014年4月中旬至11月，并且把行动定名为"扫黄打非•净网2014"。 五项内容 公告提出的五项行动内容是：全面清查网上淫秽色情信息，依法严惩制作传播淫秽色情信息的企业和人员，严格落实互联网企业主体责任，严肃追究失职渎职责任，以及欢迎群众投诉和举报。 官方的人民网同时发表一篇署名评论说，治沉疴积弊，需要重点治乱。 评论还说，针对人们反映强烈的网络黄毒，只有重拳出击，打出效果，才能赢得社会的信任。