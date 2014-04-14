普京克宫最穷 你信吗

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引法新社消息，根据克里姆林宫11日公布的官员财产申报数据，普京2013年收入近370万卢布（约64万人民币）。除个人收入之外，普京名下还登记有三辆国产轿车、一套仅77平米的公寓、一个车库和一块土地。

根据这份数据，普京当属克里姆林宫最穷的官员之一，因为其他官员都申报豪华汽车、数套在欧洲的房产等。 同一天，美国白宫公布总统贝拉克•奥巴马和妻子米歇尔的2013年报税单，显示这对夫妇去年申报收入48.11万美元(约299万人民币)，比前一年减少将近16万美元。 普京--单身穷总统？ 克里姆林宫网站当天发布部分政府高层官员资产清单，除普京外，还包括总统办公厅、联邦安全会议官员及其家人的财产。 第一副总理伊戈尔•舒瓦洛夫成为2013年俄罗斯收入最高的政府官员。他和妻子总收入超过4.78亿卢布（约8318万人民币），拥有6套房产和多辆高档轿车。 相比之下，普京年收入近370万卢布（约64万人民币），拥有3辆俄国产汽车、一套77平方米的公寓、一间车库和一小片土地，真称得上是克里姆林宫里最穷的官员。 然而，财产申报的真实性仍有待考证。法新社援引一些反腐积极分子的话说，官员财产申报往往只是隐瞒真实财富的一个烟雾弹。有传言称，普京其实拥有数套豪华住所和多架飞机。 另外值得一提的是，11日公布的申报数据首次没有提及"第一夫人"。 2013年6月，普京与柳德米拉在结婚30周年纪念日到来之前共同宣布"文明离婚"。西方媒体一度盛传，普京已与俄罗斯著名运动员、被誉为"艺术体操女皇"的卡巴耶娃结婚，但这一说法被克里姆林宫方面否认。 《莫斯科共青团员报》说，如果普京已再婚，必须依法申报妻子的财产状况。如果没写妻子的材料，那就意味着他还是单身。 奥巴马--书卖不动，收入缩水 普京个人资产公开后数小时，美国白宫"晒"出奥巴马夫妇去年的收入。 白宫文件显示，这对美国"第一夫妇"去年调整后总收入为48.11万美元（约299万人民币），缴纳联邦个人所得税9.82万美元（约61万人民币），税率为20.4％，另外为慈善事业捐款近6万美元（约37万人民币）。 与之相比，奥巴马夫妇2012年调整后总收入60.86万美元（约378万人民币）。 作为总统，奥巴马年薪40万美元。 路透社解读，奥巴马夫妇去年收入比上一年减少，显示奥巴马参与著作的书籍销量继续走低。奥巴马2009年首次当选总统时，其自传回忆录《我父亲的梦想》和《无畏的希望》给他带来500多万美元版权收入。 由于联邦政府去年一度停摆，不少政府雇员"被休假"，收入受损。奥巴马先前表示，愿意返还2013年薪水的5％，以表明自己同其他政府雇员团结一致。