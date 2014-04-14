新疆中亚国家留学生猛增

哈新社阿斯塔纳讯，据乌鲁木齐晚报消息，近年来，中国综合国力的提升带动了两股热潮，一是留学生归国潮，二是外国人来华留学潮。近三年来，中亚国家来新疆留学人数增长三倍，汉语、医学、农业专业最受青睐。

在这些中亚留学生总数中，76%来自中亚，七成留学生选择来新疆学习汉语。 据自治区教育厅外事处负责人介绍，近年来，新疆与边境贸易的迅速发展，当地懂得汉语的人，更易找到工作，中亚各国人士也纷纷让子女学习汉语，以期更大发展。 来自哈萨克斯坦的朱丽叶，已经在乌鲁木齐生活9年了，她说，在新疆大学国际交流中心学院主攻汉语言文学，家人和身边很多朋友都有来新疆学习汉语的经历，毕业后回到家乡，无论是中资企业还是外贸企业，语言优势是一件非常有利的事。 同时，学费不高也是中亚学生选择新疆留学的一个重要因素。来自乌兹别克斯坦的尼科和朱丽叶在同一个学院就读，已经学习五年汉语言了，他说："无论是住宿还是吃饭，物价都在我们接受范围之内，与去其他国家留学的同学相比，这里的生活花销便宜多了。" 此外，学历互认也是中亚留学生选择去新疆学习的原因之一，很多国家承认中国医学院校本科学历，来自巴基斯坦的学生百分之九十以上，都在新疆医科大学学习医学专业。 据自治区教育厅外事处负责人介绍，目前，新疆已经有20所高校、2所中职院校和11所中小学具备接收外国留学生的资质。多年来，外国留学生的成本费用相对稳定，没有太大涨幅，加上孔子学院在中亚国家大力推广汉语言文化，让越来越多的国际学生了解了新疆、从而选择新疆。 据悉，自1985年新疆各高校招收留学生以来，留学生规模逐步扩大，2004年开始，每年递增一二百名，绝大多数来自中亚各国，涉及语言、医学、经济等多个专业。近几年，来自日韩等国的留学生也逐渐增多，大多以学习语言为主。 截至2013年12月底，外国留学生人数已达6888人，与2010年相比人数增长了近三倍。