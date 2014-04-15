印度民众随地小便成风 法院称"咱管不了"

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引《印度时报》13日报道，德里巿民马诺吉•沙玛及邻居苦于家外墙成为路人随地小解的"胜地"，向德里高等法院提出申请，要求法院颁布禁令，禁止在他家外墙外随地小便。

但德里高院12日驳回沙玛的申请。法官普拉德普•南德拉卓葛和迪帕•夏玛在判决书中指出，法院如果介入的话，无论任何方式都会很"笨拙"。"男人随地小便的问题得用其他方式解决，法庭当然无法确保出门在外的男人拉好裤链"。

据报道，事实上，诉诸司法部门是沙玛及其邻居迫不得已的最后一招。多年来，沙玛和邻居都为家外墙被路人当公共厕所而不胜其扰，而且先后尝试了很多"有创意"的办法，无奈都收不到好的效果。 一开始，沙玛他们在外墙上绘制神像的图案，希望能够唤起路人对神明的敬意而收起冒犯之举。无奈，此举并没有收到明显的效果。 随后，沙玛开始在墙上画狗和驴子的画像，并且写上字样，将随地小便的人比作狗和驴子。然而，即使这样，似乎也难挡路人解决内急的迫切需求。 6亿印度人习惯户外便溺 一方面，随地便溺是很多印度人一个根深蒂固的陋习。早在公元前300年，古印度著名的政治思想家卡欧提略就对露天排便提出了批评，并试图推动国民做出改变，但未成功。另一方面，如厕难也一直是印度一个难以解决的社会顽疾。 在印度的街道边、铁路边、海岸边，处处都可以看到有人泰然自若地随地大小便。有统计数据显示，印度全国近6亿人口习惯在户外便溺。针对这个问题，印度德里首都辖区首席部长安文德•科基瓦尔在去年12月新官上任时便承诺，将在德里兴建20万个公共厕所。