第二届世界反危机大会将在哈萨克斯坦举行

哈新社阿斯塔纳讯，据中国经济网北京4月16日消息， 第二届世界反危机大会（英文名称：II World Anti-Crisis Conference）将于2014年5月21日至23日在哈萨克斯坦首都举办的第七届阿斯塔纳经济论坛期间召开，大会还将举办纪念1944年联合国货币金融会议（布雷顿森林会议）七十周年的相关活动。本届世界反危机大会获得联合国大会支持（2013年12月20日全会A/RES/68/201号决议 《全球金融系统与发展》），是国际反危机项目的组成部分。

第二届世界反危机大会预估将有超过1万人参加。目前已有来自135个国家的政府代表（包括超过200位高层部长、央行和政府官员）、50个国际组织的领导、11位诺贝尔获奖者、超过1000位企业管理人员与专家学者确认参会。

此外，将于5月23日在阿斯塔纳举行的首届丝绸之路经济带全球智库峰会将是第七届阿斯塔纳经济论坛和第二届世界反危机大会的特别活动。该峰会由中国的经济日报社参与共同主办，中国经济网具体承办。该峰会致力于探索丝绸之路经济带所面对的挑战与机遇，寻求经济带沿途各国增强合作的有效途径。

国际反危机项目的目标是协助各联合国成员国制定2015年后的发展规划以及持续发展的具体目标，同时支持各国专家推动地区决策部门和国际金融组织应用世界反危机计划草案，共同创建一个稳定繁荣、持续发展的世界。

作为国际反危机项目重要组成部分的世界反危机计划草案目前对全球公众开放（http://www.group-global.org/ru/page/view/515），并已递交给各联合国成员国与国际组织参考和征求意见。世界反危机计划草案致力于创建一套有效的全球协调政策，重塑全球金融与经济架构。

世界反危机计划草案工作主要通过两个渠道完成：一方面在世界各地举办一系列的介绍会和研讨会；另一方面在G-Global网站平台上（www.group-global.org）向全球专家征集建议（共计积累1.3万项研究工作、4.5万篇专家评论、300场视频会议）。