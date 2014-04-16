阿尔泰边疆区区长卡尔林：与哈国东哈州的关系是两国睦邻友好关系的具体表现

哈新社奥斯卡曼消息，俄罗斯阿尔泰边疆区区长卡尔林在奥斯卡曼接受哈新社记者采访时就阿尔泰边疆区与哈国东哈州的关系讲述了自己的观点，他称，哈萨克斯坦是俄罗斯阿尔泰边疆区的最大贸易伙伴，两地去年商品流量总额达4.358亿美元。

卡尔林说："目前在我区共有139个俄哈合资企业，进一步增加企业数量对发展阿尔泰边疆区和东哈州经济有很大的帮助，哈萨克斯坦煤炭和粮食对阿尔泰边疆区的出口2013年增加了28%。阿尔泰边疆区火车车厢、木材、木材制品、锅炉及机械设备对哈萨克斯坦的出口也在稳步增长。例如，西伯利亚热力工程公司是哈萨克斯坦热力部门的供货商，2013年该公司向叶克巴斯图孜热电厂出口锅炉等供热设备，目前正在为阿斯塔纳第二热电厂制造锅炉设备。" 卡尔林指出，两地在农业和畜牧业领域的合作具有牢固的基础，农作物优质种子和牲畜优良品种交换使用已成为两国边境居民的经常性事务，去年阿尔泰边疆区加工企业从哈萨克斯坦购买了40万吨粮食，同时还向东哈州继续出口良种牲畜和农机配件。 卡尔林还说："俄罗斯阿尔泰边疆区已成为东哈州哈萨克人的第二故乡，两地的文化教育交流也有了长足的发展，区政府采取了一系列措施支持哈萨克侨民在这一区域发展本民族语言和文化传统，侨民还有自己的社会组织，有两所学校的学生用哈萨克语授课，2013年至2014年初共有670名哈萨克斯坦留学生在我区高等学府学习深造，这一数据占外国留学生在边疆区总数的60%，近几年，我区3所高等学府还开设了哈萨克语和文化研究中心"。 卡尔林最后说："毫不夸张地说，俄罗斯阿尔泰边疆区与哈国东哈州的关系是全天候、全方位的，树立了国家间和平共处、友好合作的典范"。