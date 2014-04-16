克林顿希拉里独生女或从政

哈新社阿斯塔纳讯，据环球华网消息，美国前总统克林顿和前国务卿希拉里的独生女儿切尔西是否追随自己父母的脚步从政一直是外界关注的焦点话题。此前切尔西面对这一问题都给出否定回答，但14日她在接受媒体采访时破天荒地透露出可能"女承父业"的意向。

现年34岁的前"第一女儿"切尔西4月14日在接受《快速公司》杂志采访时再次遭遇关于"政治皇室"的政治生涯类的问题，这一次，她一反常态没有做出干脆否定的回复。切尔西说，"从我幼时就不断地有人问我是否想步入政坛，而我这么长时间以来的回答都是‘不'，几乎是出于本能的回答。这个答案并不是经过我审慎思考后刻意做出的。而是因为自从面对人们很长时间以来询问，我记事起这个答案就是否定，我习惯了这个答案。"

她继续说："当人们问起我是否想涉足政治时，我的答案不再是机械的"不""。不需要全部按她说的翻译，可以间接引述 之所以做出这一另外界大吃一惊的回答，切尔西在接受采访时也做出如下解释："我生活在一个支持民选代表的州和国家""我非常幸运地出生在一个有诸多女性能代表我的国家，但当我自己问自己时，也许将是另一个答案。"

采访中，切尔西描述了她与母亲的慈善事业--"比尔,希拉里和切尔西?克林顿基金会（Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation）"，切尔西坦言自己曾尝试关注不同于自己父母职业的领域，但是却没能如愿。她并不希望金钱成为自己人生是否成功的衡量标准。她说自己是感受到召唤才投入慈善行业的。

同时，切尔西还透露了一些向来神秘的前"第一家庭"日常生活上的细节，包括她的饮食习惯，她说："当我的父亲在几年前放弃肉食喜欢上素食时，我却是相反的改变，十年以前我是一个素食主义者，八年以前我是鱼肉爱好者，直到29岁时有一天起床我非常渴望红肉。"

切尔西在采访中还说自己是一个非常坚定的遵循身体需求的信仰者。她提到她丈夫梅兹文斯基最喜欢的食物炸鸡以及他第一次去她的家乡小石城。切尔西和丈夫是在2010年喜结连理的。 这是切尔西鲜有地第二次流露出可能涉足政坛的意图。此前的一次是在2012年，她在接受知名时尚杂志Vogue的采访时表示不排除未来进入政坛的可能性。

切尔西出生于1980年1月27日，是美国前总统克林顿和希拉里的独生女儿，切尔西的名字取自60年代的一首流行歌曲"切尔西的早晨"。她从小喜欢排球、玩牌、乒乓球还有电影，2001年6月她获得了斯坦福大学历史学学士学位，2010年7月31日，时年30岁的切尔西与32岁的梅兹文斯基在纽约市以北大约145公里的小城莱茵贝克举行了婚礼。