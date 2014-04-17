韩沉船事故亲历者：广播曾称不要走动 很多人未及时逃出

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，韩国当地时间16日上午，载有459人的"岁月"号客轮在从仁川驶往济州岛的途中进水后下沉。韩国官员16日表示，在当天早上发生沉船事故中，有291人仍下落不明，确认2人遇难，15人受伤。

据报道，旅客中有325名是京畿道安山市檀园高中学生，约15人为学校老师。他们为了去4天济州岛修学旅行乘坐这艘客轮。目前，这些学生的家长们正在焦急等待学生们或救援人员的电话。 当天上午大约9点左右，一名金姓乘客表示他正在客轮大厅吃早餐，随后他感到客船在倾斜，起初以为只是波浪。但随后船体开始愈发倾斜，船上广播开始告知人们危险，不要到处走动。 这名乘客表示，他听到船内发出一声巨响。不久后，船舱中开始进水，乘客们开始十分惊慌。 另一名高中生表示，他感到船体发生震动且十分强烈，船上的物体失去平衡。他的有些同学没法站稳被抛向船舱另一方向。 "同学们不停摔倒，撞到物体，然后开始出血"，这名高中生说。他表示，这些学生们被要求穿上救生衣，跳进海里，但据他描述："水里非常冷"。 就在救援直升机抵达后，乘客们得以登上直升机。金姓乘客表示，他很幸运能获救，但他看到还有超过30人被困在船内。而就在他离开船体后，船不久后就沉没了。 "除非能打破窗户，否则我认为他们不可能从里面出来。"金姓乘客说。 一名家长接到孩子打过来的电话时很激动，不停地问有没有事。而许多学生的电话在水里丢失，大家纷纷借救援人员的手机向家人报平安。而引起家长们愤怒的是，学校开始公布所有学生都已平安，但随后又取消了声明。 目前获救人员被安置在体育馆，等待家长和老师们的到来。